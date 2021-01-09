Otomobil hırsızı kovalamacanın ardından yakalandı

Maltepe ve Kağıthane'de son aylarda meydana gelen otomobil hırsızlığı ihbarları üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüpheli Ertuğrul Y.(20)'nin kimliğini tespit etti. 25 Aralık 2020 tarihinde D-100 Karayolu üzerinde, içerisinde Ertuğrul Y. olduğu tespit edilen bir kamyonete polis "dur" ihtarı yaptı. Şüpheli, bunun üzerine polis aracına çarparak kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin kamyonetin önünü kesmesi ile birlikte Ertuğrul Y., kamyonetten inerek yaya halde kaçmaya başladı. Yoldan geçen başka bir otomobilin çarpması üzerine Ertuğrul Y. yaralı halde yakalandı. 14 ayrı suçtan dosyası olan şüpheli Ertuğrul Y., 29 Aralık 2020 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA



Öte yandan şüphelinin hırsızlık anları kameralara yansıdı. Görüntülerde şüphelinin farklı bir kamyonet ile çalacağı otomobilin yanına yanaştığı, kapısını açtıktan sonra uzaklaştığı görülüyor. Sonrasında kapısı açık otomobilin yanına gelen şüpheli, düz kontak yöntemi ile otomobili çalıyor.