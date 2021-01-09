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başlayacak? 2021 Diyanet takvimi ile Ramazan başlangıç ve bitiş tarihi!

tarafından yayınlanan takvime göre tarihi belli oldu. Müslümanların ibadetlerini gerçekleştirdiği mübarek aylardan biri olan Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihleri üç ayların içinde yer alıyor. Her yıl farklı tarihlere denk gelen Ramazan ayının bu yıl ne zaman başlayacağı merak konusu haline geldi. Peki başlayacak? takvimi ile Ramazan başlangıç ve bitiş tarihi

Giriş Tarihi: 9.1.2021 09:05 Son Güncelleme: 9.1.2021 09:06 ABONE OL
Ramazan ne zaman başlayacak? 2021 Diyanet takvimi ile Ramazan başlangıç ve bitiş tarihi!

Müslümanların büyük huzura eriştiği Ramazan ayı için geri sayım başladı. Müslümanlar bu ay içerisinde oruç tutar ve ibadet ederler. 11 ayın sultanı olarak bilinen bu ay islam dini açısından büyük önem taşımaktadır. Peki Ramazan ne zaman başlayacak? Diyanet 2021 takvimi ile Ramazan başlangıç ve bitiş tarihi

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

On bir ayın sultanı Ramazan tarihi belli oldu. Üç aylar olarak tabir edilen aylar içerisindeki Ramazan başlangıcı 13 Nisan 2021 olarak idrak edilecek…

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı

Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

DİYANET 2021 TAKVİMİ İLE RAMAZAN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ

Ramazan ayı ise 13 Nisan'da başlayacak. 12 Mayıs'ta son bulacak. 13 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NE?

Ramazan ayı, ay takvimine (aya göre hesaplanan) göre, dokuzuncu ayın adıdır. Ramazan ayının dinimizde büyük bir önemi ve diğer aylar arasında seçkin bir yeri vardır. Çünkü kutsal kitabımız Kur'an bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen "kadir gecesi" yine bu ay içinde kutlanır. Ayrıca İslam'ın temel ibadetlerinden olan oruç da bu ayda tutulur. Bu nedenle Ramazan ayı, Müslümanlar için en kutsal aydır ve ona "on bir ayın sultanı" denilmiştir

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Ramazan ne zaman başlayacak? 2021 Diyanet takvimi ile Ramazan başlangıç ve bitiş tarihi!
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