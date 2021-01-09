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bu yıl sessiz anılacak

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Giriş Tarihi: 9.1.2021 ABONE OL
Sarıkamış bu yıl sessiz anılacak
Sarıkamış Harekâtı'nın 106'ncı yıldönümü törenleri, pandemi dolayısıyla kısıtlandı. Geçen yıllarda on binlerce kişinin katılımıyla 3 gün süren anma töreni, bu yıl sadece bugün yapılacak etkinliklerle tamamlanacak. Kars Valiliği tarafından düzenlenen tören kapsamında dün akşam Sarıkamış Kazım Karabekir Camii'nde şehitler için mevlit okundu. Bugün 10.00- 15.00 saatlerinde yapılacak törenlerde ise Sarıkamış Ayyıldız tören alanında çelenk sunumu ve konuşmaların ardından katılımcılar, şehitliğe kadar yürüyecek. Anma törenleri, kardan heykellerin açılışı ile son bulacak.
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Sarıkamış bu yıl sessiz anılacak
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