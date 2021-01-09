Sarıkamış bu yıl sessiz anılacak

Sarıkamış Harekâtı'nın 106'ncı yıldönümü törenleri, pandemi dolayısıyla kısıtlandı. Geçen yıllarda on binlerce kişinin katılımıyla 3 gün süren anma töreni, bu yıl sadece bugün yapılacak etkinliklerle tamamlanacak. Kars Valiliği tarafından düzenlenen tören kapsamında dün akşam Sarıkamış Kazım Karabekir Camii'nde şehitler için mevlit okundu. Bugün 10.00- 15.00 saatlerinde yapılacak törenlerde ise Sarıkamış Ayyıldız tören alanında çelenk sunumu ve konuşmaların ardından katılımcılar, şehitliğe kadar yürüyecek. Anma törenleri, kardan heykellerin açılışı ile son bulacak.