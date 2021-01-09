Tek fidanla başlayan 10 yıllık başarı!

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi, parmak ısırtan bir tarımsal başarıya ev sahipliği yapıyor. 1991'de bir vatandaşın kendi arazisine diktiği Trabzon hurması fidanlarıyla başlayan süreç, ilçeyi Türkiye'nin en büyük 5'inci hurma üreticisi konumuna taşıdı. Sonraki yıllarda 10 bin dönüm alanda toprakla buluşan binlerce fidandan geçen yıl 16 bin ton hurma elde edildi. Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Doğan Güven, "Bölge halkı, en büyük geçim kaynağı olan tütüne getirilen kota sonrası farklı tarım seçeneklerine yöneldi. Geçtiğimiz haftalarda dağıttığımız 34 bin hurma fidanının büyümesiyle hedefimiz Türkiye birinciliği olacak" dedi.

TÜTÜNE ALTERNATİF ÜRÜN HURMA

SABAH'a konuşan Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Doğan Güven şunları anlattı:

"Özellikle tütüne uygulanan kota sonrası çiftçiler farklı alternatif ürünlere yöneldi. İlçemiz Bağlarbaşı köyümüzden Muhterem Taymur adlı çiftçimiz 1991'de ilk olarak kendi arazisi üzerine Trabzon hurması fidanlarını dikti. İkinci yılda orta düzeyde bir ürün elde edilirken, üçüncü yılda yüksek kalite ve oranda ürünler elde etmeye başlayınca diğer çiftçilerimiz de bunu örnek alıp Trabzon hurması fidanlarını topraklarıyla buluşturdu. O günden bugüne 10 bin dönüme yakın araziye Trabzon hurması ekilmiş oldu."

ÇİFTÇİLERİMİZ PROFESYONEL DÜZEYE GELDİ



"Çiftçilerimize kaliteli ürün elde edilmesi yönündeki eğitimlerimiz etkili olmaya başladı ve her geçen gün çiftçimiz hurma yetiştiriciliği konusunda profesyonel düzeye geldi. Bu vesileyle Gölbaşı ilçemizde bu yıl yaklaşık 16 bin ton hurma elde edildi. Ankara, Konya, Mersin, Şanlıurfa, Kayseri, Çanakkale, Gaziantep, Malatya, Sivas, Kahramanmaraş, Amasya, Hatay, Adana gibi illerdeki tüccarlara satış yapmaktayız."

MEYVE FİYATLARI DÜŞTÜ, HURMA FİYATI YÜKSELDİ



"Diğer meyvelerde fiyat düşüşü yaşanırken, hurma fiyatlarında fiyat artışı yaşandı ve haliyle çiftçinin yüzü güldü. Bu yıl ürünlerimiz tarladan 2.5 TL ile 3.5 TL arasında fiyata alıcı buldu. Tütüne uygulanan kota sonrası alternatif ürün arayışı içinde olup sıkıntılı günler yaşayan çiftçimizin çoğu hurma meyvesine yönelerek doğru bir seçim yapmış oldular. Özellikle yüksek verim aldığımız bu sezonda hemen hemen bütün meyve fiyatlarında düşüş yaşanırken, Trabzon hurmasındaki fiyat artışı çiftçimizi ve bizleri mutlu etti."

YOĞUN TALEP VAR



"Hurma dikmek isteyen çok sayıda kişi var. Hurma, ilçede doğal olarak yetişiyor. Bu ağaç bölge iklimiyle uyumlu olduğu için meyve kalitesi yüksek. Ürün kalitesi her geçen gün artan Trabzon hurmasına tüccarlardan yoğun talep var, çevre illerin yanı sıra büyük şehirlerdeki tüccarlardan yoğun talep görüyoruz."

ÇİFTÇİYE 34 BİN HURMA FİDANI DAĞITILDI



"Yoğun talebe cevap vermek için yeni fidanları toprakla buluşturmaya devam ediyoruz. Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında çiftçilerimize yaklaşık 34 bin hurması fidanı dağıtıldı. 34 bin adet fidan yani bin 300 dekara tekabül eden alana dikilecek."

HEDEF TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLMAK



"Gölbaşı'da yetiştirilen Trabzon hurması Türkiye pazarında yerini aldı. İlimizde yetiştirilen hurma üretimi miktarı, Türkiye üretiminin önemli bir bölümüne tekabül ediyor. Hedefimiz Gölbaşı ilçesini hurma üretiminde daha ileriye taşımak. Gölbaşı ilçemiz hurma üretiminde şu anda Türkiye sıralamasında beşinci sırada yer almaktadır. Bunu ilk sıraya çekme hedefimiz var. Toprakla buluşan 34 bin fidan sayesinde önümüzdeki yıllarda üretim daha da artacak ve Türkiye de söz sahibi bir il konumuna geleceğiz. Hedefimiz Hurma üretiminde Türkiye birincisi olmaktır."

KURUTMA TESİSİ GELİRİ ARTIRACAK



"İlçemizde hurma artışıyla birlikte alternatif çalışmalar içerisindeyiz. Hurma üretimindeki artış nedeniyle yaş hurma satışımızın yanı sıra kurutulmuş hurma üretmek üzere talebimiz üzerine valilik nezdinde il tarım müdürlüğümüz ilçe kaymakamlığımızla birlikte kurutma fabrikası kurma projesi kısmet olur hayata geçerse çiftçilerimizin gelirinin artmasına vesile olacaktır. Bu vesileyle geçtiğimiz günlerde başta Trabzon hurması ile diğer meyvelerin kurutulacağı Meyve Kurutma Tesisi Projesi için GAP İdaresi ile valiliğimiz arasında protokol imzalanmıştır. İlimize çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun."