7 aydır kayıp genç kız ormanda asılı bulundu

ANTALYA'NIN Konyaaltı ilçesinde yaşayan Kazakistan uyruklu Arailym Orynbayeva (22) 8 Mayıs tarihinde annesiyle kavga ederek evden ayrıldı. Son olarak Sarısu bölgesindeki ormanlık alana giderken görülen genç kız için aylarca süren arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Genç kızın son olarak gittiği yerleri cep telefonu sinyallerinden belirleyen polis bölgede yeniden arama başlattı. Arailym Orynbayeva'nın cansız bedeni bir ağaçta asılı bulundu. Kızını teşhis eden anne Saltanat Orynbayeva gözyaşlarına boğuldu.