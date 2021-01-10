Gençler Sarıkamış Şehitlerini unutmadı

Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Cacabey Gençlik Merkezi gençlik liderleri ve gönüllü gençleri Sarıkamış şehitlerini andı.

Her yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 il Müdürlüklerince kutlanan Sarıkamış Şehitleri Anma Yürüyüşü bu sene pandemi koşullarına uygun şekilde "Vatan aşkıyla yananlara da donanlara da soğuk işlemez" sloganıyla düzenlendi.

Yüreğimiz Sarıkamış'ta programı kapsamında Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde Cacabey Gençlik Merkezi personelleri, gençlik liderleri ve gönüllü gençler ile düzenlenen anma programında Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı ve şehitlerimiz için dualar edildi.