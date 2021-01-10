Girdikleri adresten 2 araba çaldılar! Hepsi teslim edildi

İstanbul'da girdikleri bir adresten iki araba, bilgisayar ve cep telefonu çalan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise, üçü boş olmak üzere toplam değeri 300 bin lira olan altı adet çek ele geçirildi.

Olay, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine bağlı Kumburgaz Mahallesi'nde meydana geldi. K.B.A., M.D., F.E. ve M.Ş.A. isimli şüpheliler, sokak üzerinde bulunan bir binaya girdiler. Evden, iki dizüstü bilgisayar ve üç telefon çalan şüpheliler, iki adet araba anahtarı bulunca apar topar evden çıkarak sokak üzerinde bulunan araçlara doğru yöneldi. Araç sahipleriymiş gibi anahtarları kullanarak arabalara binen şüpheliler olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE YAKALANDILAR

Sabah uyandıklarında soyulduklarını anlayan ev sakinleri durumu polise bildirdi. Olayın ardından harekete geçen polis, şüphelileri yakalamak için çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis kimliklerini tespit ettiği şüphelileri yakalamak için bir operasyon başlattı. Şüpheliler, Küçükçekmece'ye bağlı Kanarya Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Polis şüphelilerin üst aramasında ele geçirdiği bir miktar uyuşturucu maddeye ise el koydu.

EVLERİNDEN 6 TANE ÇEK ÇIKTI SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde arama gerçekleştiren polis, çalıntı olduğu tespit edilen bir dizüstü bilgisayar, üç cep telefonu, 2 otomobil, 1 kaşe, 3 adet boş çek ve toplam değeri 300 bin lira olan 3 adet çek ele geçirildi. Ele geçirilen çalıntı ürünlerin, sahiplerine teslim edildiği belirtildi.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLADI

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, K.B.A., M.Ş.A. ve F.E. ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.