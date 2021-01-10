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Göksu Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki gösterdi: Hazımsızlıktır iki yüzlülüktür

Belediye Başkanı ve Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu Genel Başkanı 'na sert tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi: 11.1.2021 07:00 ABONE OL
Göksu Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki gösterdi: Hazımsızlıktır iki yüzlülüktür

Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Göksu, "3 gün önce ABD Başkanlık seçimleri için demokrasi havarisi olan CHP Genel Başkanının, 3 gün sonra, girdiği her secimi yüzde kazanan, halkın yüzde 52 oyunu alan Cumhurbaşkanımıza "Sözde Cumhurbaşkanı" demesi tek parti özlemi yaşayan CHP'nin bir özetidir. Hazımsızlıktır. İki yüzlülüktür" dedi.

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Göksu Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki gösterdi: Hazımsızlıktır iki yüzlülüktür
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