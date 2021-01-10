Gölette facia

Denizli'de, 5 arkadaşın sohbet etmek amacıyla gittiği gölet kıyısında araç göle kaydı. Gençlerden 3'ü kurtulurken, iki gencin cesedi bulundu. Acıpayam ilçesinde Ali Kılınç (18), Ersin Karakaya (22), Fatih Karagün (22) ve Yusuf Konar (23) arkadaşları Mehmet Erkan'ın kullandığı araçla gölete gitti. Gençler sohbet ettiği sırada bulundukları ticari araç, kaymaya başladı. 5 gençten 4'ü araçtan çıkıp kendini kurtarırken Mehmet Erkan ise araçla birlikte gölete doğru ilerledi. O sırada gençlerden Yusuf Konar, araçta kalan arkadaşını kurtarmak için tekrar gölete girerek bir daha çıkamadı.3 arkadaşın ihbarı üzerine bölgeye ekipler gönderildi. Yapılan arama çalışmalarında önce Mehmet Erkan'ın, yaklaşık 18 saat sonra da Yusuf Konar'ın cansız bedeni bulundu. Gençlerden birinin annesinin "Oğlum sesimi duy artık. Oğlum" şeklinde feryadı yürekleri dağladı.