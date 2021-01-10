HDP önünde evlat nöbeti tutan anne: Bu çadır terörün sonunu getirecek!

Oğlunu terör örgütü PKK'nın elinden kurtaran Diyarbakırlı anne Hacire Akar'ın çağrısı üzerine 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan annelerin evlat nöbeti sürüyor.

Van'dan 2012 yılında 13 yaşındayken, kaçırılan kızı Şeyma için gelerek oturma eylemine katılan Nazlı Sancar da HDP'liler tarafından kendilerine hakaretler edildiğini belirterek, "HDP il binasının önünde çok fazla hakarete uğruyoruz. Girip, çıkıyorlar ve bizim yüzümüze tükürüyorlar. Bize el hareketleri yapıyorlar. Bize, 'Siz burada boşuna oturmuşsunuz' diyorlar, gülüyorlar. Geçen gün bir kadın geldi. Yüzümüze tükürdü. Hem bizim evlatlarımızı götürmüşler hem de bize hakaret ediyorlar. Onlarda ne din ne iman ne de vicdan var. Onlar bizim çocuklarımızın düşmanıdırlar. Girip, çıkıyorlar hakaret ediyorlar. Biz onları Allah'a havale etmişiz. Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız bizim arkamızdadır. Onlar sayesinde biz de oradayız. Evlatlarımızı almadan buradan kalmayacağız. Biz hepimiz de bunda kararlıyız. Bizden ne istiyorlar? Biz evlatlarımızı istiyoruz. Canımızdan can aldılar. Ben hakkım olan Şeyma'mı istiyorum. Allah'ın izni, devletimizin de gücüyle biz kazanacağız. Zafer bizimdir. Bu çadır terörün sonunu getirecek. Hepimiz evlatlarımızı alıp güler yüzle evimize döneceğiz" ifadelerini kullandı.