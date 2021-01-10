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Kepengi açık gören hırsızlar bankaya girdi

'un ilçelerinden 'de kepengi açık olan bankaya hırsız girdi. Şubeye giren 3 kişi elektrikli ısıtıcı ve engelli rampasını çalarak kaçtı.

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Giriş Tarihi: 10.1.2021 11:39 ABONE OL
Kepengi açık gören hırsızlar bankaya girdi

Edinilen bilgilere göre olay, sabah erken saatlerde Şişli Halaskargazi Caddesi'nde bulunan bir banka şubesinde yaşandı. Şubeye gelen 3 kişi, kepengi açık görünce sürgülü kapıyı da zorlayarak içeri girdi.

ELEKTRİKLİ ISITICIYI ÇALDILAR

İçeri giren hırsızlar, bankadaki elektrikli ısıtıcıyı ile engelli rampasını çaldı. Bankanın alarmının çalması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede sadece elektrikli bir ısıtıcı ile engelli rampasının çalındığını belirledi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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Kepengi açık gören hırsızlar bankaya girdi
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