Saç ekimi can aldı

Japonya'danTürkiye'ye saç ektirmek için gelen 43 yaşındaki Hiraoki Sugutani, Şişli'deki merkezde operasyon sonrası kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Gencin ölümüne ilişkin savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Şişli Fulya'daki özel bir saç ekim merkezine 27 Aralık 2019 günü giden Hiraoki Sugutani, ilk seansta fenalaştı. Özel bir hastaneye götürülen Sugutani yoğun bakıma alındı. İddiaya göre, saç ekim merkezi, olaydan 4 gün sonra emniyete bilgi verdi. 12 gün yoğun bakımda kalan Hiraoki Sugutani tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Sugutani'nin şüpheli ölümünün ardından yapılan ön otopside saç ekimi sırasında vücuduna enjekte edilen ilaçların yan etki yaptığı belirlendi. Sugutani'nin cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, güzellik merkezi ve doktor hakkında soruşturma başlattı.