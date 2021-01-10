Salgında bağışlarla 58 kulübe kurdu

Sosyal medya hesabını takip eden yardımseverlere geçen yıl eylül ayında kulübe bağışı çağrısı yaparak harekete geçen Duru Dilek Bozan, bugüne kadar 58 kulübeyi belirlediği noktalara yerleştirdi.Salgın nedeniyle tüm dünya evde kalmaya özen gösterdiğine dikkat çeken Bozan " Sokaklar virüs nedeniyle bizim için nasıl tehlikeyse hayvan dostlarımız için de kara kış o derecede tehlikeli ve onları saklanabilecekleri bir evleri yok. En temel ihtiyaçları olan gıdaya dahi ulaşamazken kış şartlarında bir de soğuklar ile mücadele edecekler. Üşüyor, ıslanıyor, korkuyor, aç kalıyor, susadığı için kirli su içiyor, dövülüyorlar. Bu dünyada yalnız değiliz, onlar bize Allah'ın emaneti dilsiz kullarıdır. Onların bu ihtiyaçlarını görmezden gelemeyiz. Tüm hayvanseverleri, kulübe ve mama bağışı yapmaya davet ediyorum." dedi.

DOĞUM GÜNÜNDE BAĞIŞ YAPIN

Yapılan yardımları artırmak amacıyla yeni fikirler geliştiren Duru Dilek Bozan sevdiklerine doğum günü hediyesi fikri arayanları sokak hayvanları için bağış yapmaya çağırdı. Sevdiklerinin doğum gününü mama ya da kulübe bağışı yaparak kutlayan kişiler için özel bir video da hazırlayan genç kabin memuru hediye edilen mamaların sokak hayvanlarıyla buluştukları anları sosyal medya hesabından paylaşıyor.Sokak hayvanları için bağış yapmak isteyen hayvan severleri uçan patiler isimli sosyal medya hesabındaki mama kumbarasına yönlendiren Duru Dilek Bozan mama bağışının yanında hiçbir ücret ödemeden yardım yapmanın dahi mümkün olduğunu belirtti. Bozan "Anlaşmalı olduğum bir uygulama kullanıcılarının attığı adımları gün sonunda ödüle dönüştürüyor. Siz de bu ödülü Uçan patiler'e mama olarak bağışlayabiliyorsunuz. Gönül istedikten sonra minik dostlarımızın yanında olmak çok kolay" dedi.