Son dakika: Sivas'ın meşhur üniversiteli çobanı SABAH'a konuştu

BENİ GÖRENLER BU NASIL ÇOBAN DİYOR"

Kendisini görenlerin turist sandığını belirten Duran Bircan; "Eskiden saçlarım kısaydı. Lise döneminde uzatmaya başladım. Saçlarım uzadıkça kıvırcık bir hal aldı. Ben saçlarımı ve tarzımı seviyorum. Tanımadığım insanlarda beni tanıyor. İlçede tek kıvırcık saçlı benim. O yüzden arkamdan kıvırcık diye söylendiğini biliyorum.

Bu da beni rahatsız etmiyor. Köy dışından gelenler ise beni genellikle turist zannediyorlar. Çobanlık yaptığımı gördüklerinde ise çok şaşırıyorlar" diye konuştu.