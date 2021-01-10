Son dakika: Sivas'ın meşhur üniversiteli çobanı SABAH'a konuştu

Son dakika: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi maliye bölümünden 2016 yılında mezun olan Duran Bircan, Kayseri'nin Yahyalı İlçesi'ndeki kirazlı köyüne döndü. Ailesinin maliyeci olmasını beklediği Duran Bircan babasına "masa başı iş bana göre değil. Ben hayvancılık yapacağım" dedi. Ailesini de ikna eden Duran Bircan, Tarım Bakanlığı'nın 300 koyun projesine babası adına başvurdu.
BAŞVURUSU KABUL EDİLDİ
Başvurusu kabul edilen üniversite mezunu Duran Bircan, 4 yılda koyun sayısını üçe katladı.
450 KOYUNA ÇOBANLIK YAPIYOR
Üniversitesi bitiren Duran Bircan, küçükbaş hayvancılık yapmaya karar verdi. Ailesinin memur olmasını beklerken babasına 'Köye göçüp hayvancılık yapalım" diyen Duran Bircan; " Üniversiteden mezun olduktan sonra hayatıma yön vermek için oturup düşündüm. Hayvancılığın memurluktan daha çok gelir getireceğini ön gördüm. Babama 'Ben masa başı işte çalışamam.
137 KOYUNLA BAŞLADI
Ata mesleğimiz olan küçükbaş hayvancılık yapacağım' dedim. Babamda kararıma saygı duydu. Ailece Kayseri'den Yahyalı İlçesi'ndeki Kirazlı Köyümüze göçtük. Önce kendi aldığımız 137 koyunla başladık. Daha sonra Tarım Bakanlığı'nın 300 koyun projesiyle 300 koyun daha aldık. Şimdi 450 koyununa çobanlık yapıyorum" dedi.
"MEMUR OLSAM BU KADAR KAZANAMAZDIM"
Koyunlarıyla ve doğayla muhteşem bir beraberliğinin olduğunu belirten Çoban Duran Bircan, aldığı karardan hiç pişman olmadığını belirterek; "Eğer şuanda memur olsaydım, sadece düzenli bir maaşım olacaktı. Ama şimdi giderek büyüyen bir üretici oldum. Kazancım oldukça yerinde. Türkiye'de üniversite okuyan gençlerin neredeyse tamamına yakınının amacı okulu bitince devlet memuru olmak itiyor. Ama ben tam tersini yaparak hem ailemden hem de memleketimden uzaklaşmadan, ekonomik özgürlüğümü elime aldım" diye konuştu.
İKİ ÜNİVERSİTEYİ AYNI ANDA OKUYOR
Çobanlık yapmasına rağmen eğitimine devam eden Duran Bircan, 4 yılda ikinci ve üçüncü üniversiteyi de okumak için kayıt yaptırdı. Okumaktan hiç bir zaman vazgeçmediğini belirten Çoban Duran Bircan; " Maliye bölümünden mezun olduktan sonra şimdide Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü ile Erzurum Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Veteriner Teknikerliği bölümünü kazanıp yeniden okuyamaya başladım. Çobanlık yapmak okumaya engel değil. Ağabeyim katip olduğu için adalet bölümünü yazmıştım.
GÖRENLER ŞAŞIRIYOR
Daha sonra işimde bana daha çok faydası olacak olan Veteriner teknikerliği bölümüne de başladım. İnşallah bu üniversiteleri de bitireceğim. Üniversitede aldığım teorik bilgileri kendi işimde kolaylıkla pratiğe dökebiliyorum. Bir üniversiteyi bitirip iki üniversite daha okuduğumu görenler şaşıyor.
"SENİN BURADA NE İŞİN VAR?" DİYE SORUYORLAR
Burada ne işin var diyorlar. Çünkü insanların kafasında her üniversite okuyanın ille de devlet işinde olması gerektiği gibi bir tabu var. İsteseydim devlet memuru da olabilirdim. Ama ben üreten ve büyüyen bir çiftçi olmak istedim. Şimdi hem koyunlarımı otlatıyorum hem de derslerime çalışıyorum" dedi.
"DEVLET SAYESİNDE İŞ SAHİBİ OLDUM"
Hükümetin tarım politikasından memnun olduğunu belirten Çoban Duran Bircan, Tarım Bakanlığı'nın projeleri sayesinde iş sahibi olduğunu söyledi. Koyun sayısını ilk 5 yılda 2 bin, ikinci 5 yılda ise 5 bine çıkarmayı hedeflediğini belirten Duran Bircan; "Birçok üniversite mezunu atama bekliyor. Halbuki devletin üretici ve çiftçilere sunduğu projeleri araştırsalar, benim gibi kendi işlerinin patronu olabilirler.
O yüzden atama bekleyip ağlayanlar, biraz elini taşın altına koyarlarsa aslında her şeyin devlet kapısı olmadığın anlarlar. Bu hükümetten önce böyle projeleri bu kadar yoğunlukta göremiyorduk. Eğer Cumhurbaşkanımız Kayseri'ye gelirse kendisini dağ evinde misafir edip ayran ikram etmek istiyorum. Birebir kendisine bu şekilde teşekkür edeceğim. Sonuçta devlet sayesinde kendi işimin patronu oldum" şeklinde konuştu.
BENİ GÖRENLER BU NASIL ÇOBAN DİYOR"
Kendisini görenlerin turist sandığını belirten Duran Bircan; "Eskiden saçlarım kısaydı. Lise döneminde uzatmaya başladım. Saçlarım uzadıkça kıvırcık bir hal aldı. Ben saçlarımı ve tarzımı seviyorum. Tanımadığım insanlarda beni tanıyor. İlçede tek kıvırcık saçlı benim. O yüzden arkamdan kıvırcık diye söylendiğini biliyorum.
Bu da beni rahatsız etmiyor. Köy dışından gelenler ise beni genellikle turist zannediyorlar. Çobanlık yaptığımı gördüklerinde ise çok şaşırıyorlar" diye konuştu.