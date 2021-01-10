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Takoran Vadisinde kış ortasında ‘bahar’ güzelliği

’nın ilçesi sınırlarında yer alan Takoran Vadisi, kış ortasındaki güneşli havasıyla bahar aylarını aratmıyor.

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Giriş Tarihi: 10.1.2021 16:05 ABONE OL
Takoran Vadisinde kış ortasında ‘bahar’ güzelliği

Atatürk Barajı'nda ortaya çıkan ve doğal güzelliklerin kış günlerinde olmasına rağmen bahar havası yaşanıyor, Doğal mağaraları, kaya mezarları ve barajın kurulmasıyla ortaya çıkan doğa harikası vadi görenleri kendine hayran bırakıyor.

Geçen yıl Ocak ayı içerinde kış günlerini yaşayan Takoran vadisinde bu yıl yaşanan kuraklıktan dolayı güneşli bir havaya sahip, Takoran vadisinde yaşanan bahar havasında sadece balıkçı tekneleri bölgeyi gezerek oltayla balık tutuyor.

Kuraklığında etkisiyle vadi de su seviyesinin yaklaşık 15 metre düştüğü belirtilirken kısıtlama günlerinde Nissibi köprüsünden geçen araçlar sessiz doğanın tadını çıkarıyor.

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Takoran Vadisinde kış ortasında ‘bahar’ güzelliği
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