Rus programcı Pavel Durov tarafından oluşturulan Telegram uygulaması, WhatsApp'a rakip olarak Ağustos 2013 tarihinde çıkmış bir uygulamadır. Hem masaüstü hem de mobil olarak hizmet verebilen sesli ve görüntülü mesajlaşma servisi olarak bilinir. WhatsApp'ın yeni sözleşmesinin ardından çok fazla kullanıcıya sahip olan Telegram nedir, nasıl indirilir? Telegram güvenli mi, ücreti var mı?

TELEGRAM HAKKINDA MERAK EDİLENLER!

Whatsapp'a rakip olarak kurulan anlık mesajlaşma uygulaması Telegram, her geçen gün kullanıcı sayısını artırıyor. Son dönemde Whatsapp'ın en büyük rakibi olarak ortaya çıkan ve şimdiden milyonlarca kullanıcı sayısına ulaşan Telegram, büyümesini her geçen gün sürdürerek, daha çok insana ulaşıyor.

Rus programcısı Pavel Durov tarafından oluşturulan Telegram, çoklu platform desteği sunan, oldukça güvenli anlık sesli ve görüntülü mesajlaşma servisidir. Ağustos 2013'te kurulan Telegram ücretsiz olarak hem mobil hem de masaüstü sistemleri ile kullanıcılarına hizmet veriyor.