Viber uygulaması nedir? Viber kimin, hangi ülkenin, güvenli mi?

Whatsapp sözleşmesi ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ederken, sayısı milyonları aşan uygulamayı kullananların kişisel verilerinin paylaşımının önünü açan sözleşmeyi onaylamak istemeyenler farklı anlık mesajlaşma uygulamalarını araştırmaya devam ediyor. Bu noktada bir alternatif olarak karşımıza çıkan Viber uygulamasına geçmeyi düşünenler ise haklı olarak Viber uygulaması nedir merak ederek Viber kimin, hangi ülkenin, güvenli mi? öğrenmek istiyor.

VIBER UYGULAMASI NEDİR? VIBER KİMİN?

WhatsApp'a alternatif olabilecek olan Viber uygulamasına kimin olduğu ve güvenli olup olmadığına ilişkin tüm detaylar şöyle;