Viber uygulaması nedir? Viber kimin, hangi ülkenin, güvenli mi?

Whatsapp sözleşmesi ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ederken, sayısı milyonları aşan uygulamayı kullananların kişisel verilerinin paylaşımının önünü açan sözleşmeyi onaylamak istemeyenler farklı anlık mesajlaşma uygulamalarını araştırmaya devam ediyor. Bu noktada bir alternatif olarak karşımıza çıkan Viber uygulamasına geçmeyi düşünenler ise haklı olarak Viber uygulaması nedir merak ederek Viber kimin, hangi ülkenin, güvenli mi? öğrenmek istiyor.
WhatsApp'a alternatif olabilecek olan Viber uygulamasına kimin olduğu ve güvenli olup olmadığına ilişkin tüm detaylar şöyle;
Rakuten Viber, 2010 yılında Hiroshi Mikitani'nin kurmuş olduğu, Rakuten, Inc.'in geliştirdiği anlık mesajlaşma uygulamasıdır.
Viber, akıllı telefonlar ve masaüstü işletim sistemleri için 3G ya da Wi-Fi ağları üzerinden anında mesajlaşma ve sesli görüşme imkânı sunan bir iletişim aracıdır. Metin mesajının yanı sıra kullanıcıların birbirlerine resimli, görüntülü ve sesli mesajlar göndermesine de imkân verir.
Program çok sayıda mobil işletim sistemini (Android, iOS, BlackBerry, Windows Phone, Symbian, Bada) ve masaüstü işletim sistemini (Windows, Mac OS X, Linux) desteklemektedir.
Viber markası Rakuten, Inc.'e aittir. Rakuten Inc. ise bir Japon şirketidir.
Viber, kullanıcının herhangi bir hesap açmasını gerektirmez, sadece telefon numarasını kullanarak, kullanıcıyı sisteme kayıt eder. Viber'i yükledikten sonra telefon rehberinizde kayıtlı olup Viber kullanan tüm kullanıcılarla iletişim kurmaya başlayabilirsiniz. Viber'e ilk giriş yaptığınızda, telefon rehberine numaranızı kayıt etmiş olup Viber kullanan tüm kullanıcılara otomatikman bir mesaj gönderilerek Viber'e katıldığınız bildirilmektedir.
Viber, Mayıs 2013 itibarıyla 200 milyondan fazla kullanıcıya sahiptir.
Viber'de konuşma ve yazışmalarda uçtan uca şifreleme sistemi bulunmaktadır.
Viber ilk olarak 2 Aralık 2010 tarihinde Skype'a rakip olarak, bir iPhone uygulaması olarak piyasaya sürüldü. Uygulamanın sınırlaması olmayan Android sürümü ise 19 Temmuz 2012 tarihinde piyasaya sürüldü. BlackBerry ve Windows Phone cihazlar için Viber ise 8 Mayıs 2012 tarihinde piyasaya çıktı.
Uygulamanın mevcut işlevselliği farklı işletim sistemlerine göre değişiklik göstermektedir. Viber tüm işletim sistemleri için metin, resim ve video mesajı gönderme özelliğine sahip olmakla birlikte, sesli arama özelliği sadece iPhone, Android ve Nokia Windows Phone cihazlarında bulunmaktadır.