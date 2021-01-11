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10 bin esnaf tek çatıda buluştu; ilk Meclis'i yaptı

’de 10 bin üyeye sahip 6 kooperatif ile 5 dernek bundan sonraki faaliyetlerini çatısı altında sürdürme kararı aldı. Türkiye’de ilk kez hayata geçen ‘Seyyar Satıcılar Esnaf Meclisi’nin de ilk toplantısını yapan üyeler, kentteki 200 bin sokak satıcısı adına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ’e de seslenerek, sabit işyerlerinin olmadığı bölgelerde kayıt altına alınarak ve sosyal güvenceye kavuşarak çalışmak istediklerini söylediler.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 11.1.2021 12:50 ABONE OL
10 bin esnaf tek çatıda buluştu; ilk Meclis'i yaptı

İzmir Seyyar Satıcılar Derneği'nin Varyant'taki dernek merkezinde düzenlenen İzmir Seyyar Satıcılar Meclis Toplantısı'nın ardından açıklama yapan İzmir Seyyar Satıcılar Derneği Başkanı Evren Laçin, Türkiye'de sokak satıcıları için tarihi bir güne şahitlik ettiklerini belirtti.

Toplam 10 bin üyesi bulunan 6 kooperatif ve 5 derneğin güç birliği yapma kararı aldığını vurgulayan Başkan Laçin, "Bugün dernek merkezimizde ilkini gerçekleştirdiğimiz Meclis'de, çalışmalarımızı tek çatı altında sürdürme kararı aldık. Pandemi sürecinde genel kurul yapılamaması kararının kalkmasıyla bu kararı resmi hale getirip İzmir Seyyar Satıcılar Derneği çatısı altında devam ettireceğimizi büyük bir mutlulukla ifade ederim" dedi.

"KENTE DEĞER KATMAYI AMAÇLADIK"

Oluşturdukları Meclis'te sokak satıcılarının yanı sıra halkın taleplerinin, önerilerinin ve sorunlarının ele alınacağını kaydeden Laçin, "Türkiye'de ilk 'Seyyar Satıcılar Meclisi'nde yaşamını sokaklarda sürdüren gevrekçi, hurdacı, atık toplayıcı, midyeci, mısırcı, çiçekçi, kestaneci, bit pazarı esnafı, seyyar manavı, falcı, ayakkabıcı gibi kent genelindeki 200 bine yakın seyyar esnaf derdini anlatacak; İzmir'in kent yaşamının ve kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak bu kente koyacağımız katkıları ele alacağız" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANINA DA İLETECEKLER

Meclis'in, İzmir Seyyar Satıcılar Derneği merkezinde veya İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi gibi yerel yönetimlerin önereceği bir mekanda her ay düzenli olarak gerçekleştireceklerini sözlerine ekleyen Evren Laçin konuşmasını şöyle sürdürdü: "Meclis'imizde alacağımız öneri ve kararları başta İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Valiliği olmak üzere ilçe kaymakamlarımız ile ilçe belediye başkanlarımız, İBB Meclisi'nde grubu bulunan parti başkanlıkları yanı sıra parti yönetimlerine, İzmir milletvekillerimize ve Cumhurbaşkanımıza ileteceğiz."

MECLİS'TEN BAŞKAN SOYER'E ÇAĞRI

"Bugünkü Meclis toplantımızda tek çatı altında birleşme kararının yanında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne de çağrıda bulunma kararı aldık. Büyükşehir Belediyesi tarafından biz sokak satıcıları için sabit dükkanların yer almadığı, dolayısıyla maddi anlamda hiçbir işletmeyi zarara sokmayacak şekilde; belirli bölgeler oluşturulabilir. Belediye tarafından belirlenecek bu noktalarda işgaliye parasından, vergimize kadar tüm sorumluluklarımızı yerine getirmeye hazırız. Tek isteğimiz kayıt altına alınmak, sosyal güvenceye kavuşmak ve halkımıza hijyenik koşullarda hizmet vermektir."

11 STK VE 10 BİN ÜYE

  1. İzmir Seyyar Satıcılar Derneği (Başkan: Evren Laçin) (2684 üye)
  2. Eski Zamanlar Eşyaları Değerlendirme Derneği (Başkan: Ali Yeğen) (2200 üye)
  3. Eski Eşyalar ve Antikalar Değerlendirme Derneği (Başkan: Lütfi Uztemir) (1800 üye)
  4. İzmir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Başkan: Murat Kaya) (1600 üye)
  5. Menemen Genç Romanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Başkan: Sonat Çoku) (1000 üye)
  6. S.S. İzmir Doğa İncisi Kooperatifi (Başkan: Hüseyin Heptepe) (240 üye)
  7. S. S. Ege İncisi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi (Başkan: Mehmet Şerif Akbulut) (150 üye)
  8. S. S. Lezzet Kooperatifi (Başkan: Oğuzhan İbiş) (150 üye)
  9. EKON Sokak Kooperatifi (Temsilci: Fazlı Taşkıran) (91 üye)
  10. Nutuk Kooperatifi (Başkan: Faruk Kolbüken) (70 üye)
  11. Midyeci Lokman Kooperatifi (Başkan: Lokman Usta)(15 üye)

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10 bin esnaf tek çatıda buluştu; ilk Meclis'i yaptı
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