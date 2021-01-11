18 yıldır Kızılay’a kan bağışında bulunuyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Terzilik yapan Lütfü İnce, 18 yıldır Kızılay'a kan bağışı yaparak çok sayıda madalya ve plaket alarak düzenli kan bağışını sürdürüyor.

Hasan Çelebi Mahallesi'nde çırak olarak başladığı terzilik mesleğini sürdüren Lütfü İnce (60) arkadaşının trafik kazası sonrası kan vermesiyle başladı. Daha önce kan vermek amacıyla Şanlıurfa ve Diyarbakır'da giden İnce ilçeye gelen gezici araçta kan bağışına devam ediyor. 18 yıldır 71 defa Kızılay'a kan vererek çok sayıda plaket ve madalya alan terzi ustası ödüllerine gözü gibi bakarak işyerinde vatandaşlara örnek olsun diye sergiliyor.

Arkadaşı için başladığı kan bağışını sürdürdüğünü belirten Lütfü İnce şunları kaydetti. "18 yıl önce arkadaşım Diyarbakır'da trafik kazası geçirmişti gidip orda kan vermeye başladım, kan vermenin önemini acı bir olaydan sonra anladım, o günden bu güne kan vermeyi ihmal etmiyorum. 3 ayda bir düzenli olarak kan veririm. Kan verme zamanı geldiğinde Kızılay'ın gezici aracı olmadığı zaman Şanlıurfa'da, Diyarbakır'da kan vermeye gidiyorum, Kızılay kayıtlarında 71 defa kan vermişim, bunun yanında da hastası olan arkadaşların talebiyle gidip hastanelerde kan verdiğim vardır. Kan vermek insanlık görevimdir Kızılay'a kan vermekten gurur duyuyorum."

"KAN VERMEK İNSANLIK VAZİFESİDİR, HERKESİN KAN VERMESİNİ TAVSİYE EDİYORUM''

Kan vermenin faydalı olduğunu insanlara anlatmaktan vazgeçmeyen İnce, "Kan vermek her insanın görevidir, bu görevi yerine getirmekten hiçbir zaman vazgeçmedim, kan vermeye başladığım günden bu güne hayatımın bir kısmını kan vermenin önemini insanlara anlatıyorum." dedi.

BÜTÜN ORGANLARIMI KIZILAY'A BAĞIŞLADIM

Kan vermenin yanı sıra Kızılay'a organlarını da bağışladığı söyleyen Terzi ustası İnce, "Birçok kişi korktuğu için kan vermek istemiyor, kan vermek kötü bir şey değil özellikle kendi sağlığınız için çok önemli ve faydalıdır. İnsanın nasıl yemek ve uyumak gibi ihtiyaçları varsa kan vermekte insanlar için bir ihtiyaçtır. En önemlisi insanların hayatını kurtarmak için atılan en önemli bir adım ve insanlık adına görevimizdir." diye konuştu.

"SAĞLIĞIMI KAN VERMEYE BORÇLUYUM"

Kan vererek sağlıklı bir yaşam sürdürdüğünü anlatan İnce; "Keşke daha erken yaşlarda kan vermeye başlasaydım, ben 42 yaşlarında iken arkadaşımın trafik kazası sonrası kan ihtiyacını karşılamak için kan verdim. Kan vermenin önemini insanlara faydasını orda anladığım o günden bu güne kadar sağlığımı ve ayakta kalmamı kan vermeye borçluyum." dedi.

"COVİD-19'U ATLATTIM PLAZMA KAN BAĞIŞINDA BULUNACAĞIM"

Salgın sürecinde -Kovid-19'a yakalandığını da belirten terzi İnce şunları söyledi. "Yaklaşık 5 ay önce Korona iletine yakalandım. Şuan Kızılay'a bir süredir kan bağışı yapamıyorum yetkilere ilettim plazma kan bağışı yapacağım. Kızılay çalışanları kan bağışına geldiklerinde plazma kan bağışında bulunacağım." ifadelerini kullandı.