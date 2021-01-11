80 torunlu Kore Gazisi'ne anlamlı ziyaret

Kore Büyükelçiliği ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Şanlıurfa'nın Siverek İlçesinde yaşayan 100 yaşındaki Kore Gazisi Cuma Kök'e gönderilen çeşitli hediyeler yetkililer tarafından teslim edildi.

100 yaşındaki Kök, 80 torunuyla Siverek'te yaşamını sürdürürken, gençlik yıllarında Kore'de savaşarak ülkesine gurur yaşatan bir gazi. Kore Büyükelçiliği ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kore Gazisi Kök'e çeşitli hediyeler göndererek yanında oldu.

100 yaşındaki Kore Gazisi, hediyeler için bakanlık ve elçilik heyetine teşekkür ederek "her zaman ülkemin huzuru ve güvenliği için buradayım" dedi.

Hediyeleri Şanlıurfa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Hüseyin İlhan, Şanlıurfa Muharip Gaziler Dernek Başkanı Hasan Aslan, Siverek Sosyal Hizmet Müdürlüğü Müdürü Mehmet Ülgen, Şanlıurfa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Personeli Dilek Korkmaz takdim etti.

Bir süre Gazi'yle sohbet eden yetkililer ömür boyu sağlıklı bir yaşam dileklerinde bulundu.