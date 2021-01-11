Kocaeli emniyeti zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı.

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 4 Ocak – 10 Ocak tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 58 ayrı operasyonda, 135 gram esrar, 8 gram skunk, 2 gram eroin, 113 gram kokain, 1 kilo 666 gram sentetik uyuşturucu, 30 gram metamfetamin, 18 adet sentetik ecza, 12 kök Hint keneviri, 45 adet fişek, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 60 TL nakit para ele geçirildi. Ayrıca operasyonlarda, toplam 105 kişiye adli işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı. Şüphelilerden 5'i adli kontrolle, diğer 87 kişi ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda ise 4,60 gram esrar ve 2,17 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 3 şahsa adli işlem yapılırken şahıslar hakkında serbest yargılanma kararı verildi.