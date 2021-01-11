Engelli üretim merkezine pandemi’de engel olmadı

Kocaeli Sanayi Odası'nın İzmit İlçesi Akmeşe'de kurduğu Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Vakfı, Covid-19'a rağmen durmadı. Pandemi nedeniyle sadece 1 ay duran tesis, buna ve pandeminin getirdiği tüm olumsuz koşullara rağmen, 2020 hedeflerine ulaştı.

2005 YILINDA KURULDU

İzmit merkezine 20 km uzaklıkta, Avusturyalı Madam Beatrice'in bağışladığı Türk Anneler Derneği ve Milletlerarası Lions Kulübü Derneğine ait olan 72.000 m2'lik alan içerisinde 2005 yılında kurulan Bizim Köy Engelliler Üretim Merkezi Vakfı, kurulduğu günden bu yana yapmış olduğu çalışmalar ile büyümeyi sürdürüyor. Milletler Arası Ticaret Odasının düzenlediği en iyi iş geliştirme ve yaratma projeleri arasında dünya birinciliği bulunan merkezde, Konfeksiyon imalatı, seracılık mantar yetiştiriciliği, açık alanda sebze ve meyve yetiştiriciliği yapılıyor.

HERHANGİ BİR SAPMA YAPMADIK

Çalışanlarının yüzde 85'i engelli olan ve engelli çalışanların elinde büyümeye devam eden Bizimköy, pandemiye rağmen durmak bilmedi. Engelli bireylerin yaşamlarını ve buradaki çalışmalarını kolaylaştıracak her türlü ayrıntının düşünüldüğünü ifade eden Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Müdürü Hüsnü Bayraktar, "2020 yılı bizim için gerçekten zor bir süreç oldu. Üretim adına, burada 12 ayın 10 ayını pandemi ile uğraşarak geçirdik. Ama üretimimize sadece bir ay ara verdik. 2020 için planladığımız ve hedeflediğimiz üretimi gerçekleştirdik. Hedefimizde herhangi bir sapma yapmadık. Biraz daha yoğun çalıştık. pandemi döneminde bir ay kapalı olmamıza rağmen gönüllülük esasına dayanarak sağlık kuruluşlarımızın ihtiyaç duyduğu maske üretimimizi de burada gerçekleştirdik." dedi.

4 MİLYON EURO İHRACAT

Üretim adetlerinde herhangi bir düşüş olmadığını vurgulayan Hüsnü Bayraktar, "Sağ olsun arkadaşlarımız bize destek verdiler. Üretime katkıda bulundular Tabii bildiğiniz gibi biz burada 132 engelli ile üretim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz ve ürünlerimizin yüzde 95'ini yurtdışına ihraç ediyoruz. Durum böyle olunca da, biz taahhütlerimizi yerine getirme adına hiç ara vermedik. Verdiğimiz 1 aylık arayı da mesailer ile kapattık. Bugüne kadar da sağlık açısından da herhangi bir sıkıntı da yaşamadık. Çalışanlarımız için her türlü tedbirleri aldık. Çalışanlarımız için uygun şartlar hazırladık. Dolayısıyla 2020 yılı içerisinde hedeflediğimiz ihracat miktarında yakaladık. Yaklaşık 4 buçuk milyon euro civarında engelli bireylerimizin katkılarıyla ihracat yaptık" dedi.

2021'DE ÜRETİM VE PERSONEL ARTACAK

Merkezdeki herkesin çok önemli olduğunu ifade eden Bayraktar, "Şu anda da pandemi süreci devam etmesine rağmen, biz üretimimizi herhangi bir ara vermeden uygun şartları hazırlayarak devam ediyoruz Sağlık çok önemli, burada en ufak bir sağlık problemi olması halinde çalışanımızı anında kendi araçlarımızla evlerine istirahate gönderiyoruz. Sonrasında ada gelişmeleri adım adım takip ediyoruz. 2021 yılında üretim sayılarımızı daha da artıracağız. Aynı zamanda istihdamı da artıracağız. 100'de 10 yüzde 20 civarında üretim artışı buna bağlı olarak da yapacağımız yatırımlarla da 2021 sonu itibariyle de 30 engelli personel daha istihdam etmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

HERŞEY DÜŞÜNÜLMÜŞ

Merkezde çalışan İsa Yıldız, iş yerlerinden oldukça memnun olduklarını ifade ederek "Çalışma şartlarından memnunuz. Engelli oluşumuzla ilgili her türlü tedbir düşünülmüş. Yolu olsun, tuvaletleri olsun her şey düşünülmüş. Herkesin engel oranı ve durumuna göre iş imkânı sağlanıyor" dedi.