Esenler’de çocuklarıyla tartışan baba bankanın camını kırdı

Olay, 00.45 sıralarında Esenler Menderes Mahallesi Çinçinderesi Caddeesi üzerinde bulunan bir bankada meydana geldi. İddiaya göre, İsmi öğrenilemeyen bir kişi, cadde üzerinde iki çocuğuyla tartıştı. Tartışma sonrasında cadde üzerindeki bankanın bankamatiğinden para çekmeye çalışan kişi, kartı yutulunca sinirlendi. Yerden bulduğu taşla bankanın camını kırdı.Bankanın alarmının çalması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, baba ve iki oğlunu gözaltına aldı. 3 kişi emniyete götürüldü. Bölgeye güvenlik şeridi çekilirken, olay yeri inceleme ekipleri, delil araştırması yaptı. Haber verilmesi üzerine banka müdüresi olay yerine geldi.Polis olayla ilgili çalışma başlattı.