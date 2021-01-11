Geleceğin sinemacıları Esenler'de yetişiyor

Esenler Sinema Akademisi'nde 3 yılda 150'nin üzerinde öğrenciye sinema eğitimi verildi. 13 Ocak 2021'de başlayacak 3. akademinin mülakatları ise 21 Aralık - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında yapıldı. 210 öğrencinin başvuru yaptığı akademiye 60 öğrenci seçildi. Pandemi koşulları gereği online eğitimle başlayacak akademide, 3 ana alanda eğitim verilecek. Senaryo Yazarlığı derslerini Müfit Can Saçıntı, Kurgu Teknikleri derslerini Özgür Kılıç, Sinema Yönetmenliği derslerini ise Ahmet Toklu verecek.

USTA AKTÖRLER GENÇLERLE BULUŞACAK

Bu yıl pandemiden dolayı online olarak başlayacak olan sinema akademisinin, okulların açılması ile birlikte yüz yüze eğitime geçmesi planlanıyor. Ayrıca akademide öğrencilerin tecrübe kazanması için birçok workshop da gerçekleşecek. Perihan Savaş, Atalay Taşdiken, Mahmut Fazıl Coşkun, Serdar Orçin gibi birçok ünlü isim de workshoplarda tecrübelerini sinema öğrencilerine aktaracaklar.

ÖĞRENCİLER KENDİ FİLMLERİNİ ÇEKECEK

Akademideki öğrenciler, aldıkları eğitimlerden sonra kendi yazdıkları hikayeler ve senaryoları yine öğrenci arkadaşlarıyla kurdukları ekip ile birlikte kendileri çekecek. Ayrıca öğrencilerin çektikleri filmler özel olarak düzenlenecek bir gala gecesinde sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.