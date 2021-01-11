İBB Meclisinde tartışma çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisi Ocak ayı ilk toplantısı 11 Ocak'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında Avrasya Gösteri Merkezi'nde İBB Meclisi 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında saat 15.00'da başladı.

Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu grup adına yaptığı konuşma sırasında CHP'li meclis üyeleri, Göksu'nun konuşmasını Aralık ayı meclisinde olduğu gibi bir kez daha kesti.

Göksu, CHP'nin izlediği siyaseti ve İBB yönetiminin yönetimsel hatalarını sıralarken CHP'li meclis üyeleri kürsünün önüne yığıldı. Bir süre devam eden tartışmalar grup başkanlarının ve İBB Meclisi 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un araya girmesiyle son buldu.