Son dakika: İstanbul’da etkili olan yağışlı hava, barajların seviyesini ne kadar arttırdı?

Sonbahar ve kış aylarının yağışsız geçmesi nedeniyle İstanbul barajlarındaki doluluk oranı kritik seviyeye ulaşmıştı. Beklenen mevsimsel yağışların düşmemesi nedeniyle ekim ayından bugüne barajlarda yüzde 50 oranında su kaybeden İstanbul, yağışlı havanın etkisi altına girdi. İki gündür etkili olan yağış, henüz istenilen seviyede olmasa da vatandaşı sevindirdi. Barajlardaki doluluk oranı bugün yüzde 21,13 olarak ölçüldü. 9 Ocak'ta yüzde 19,16 olan baraj doluluk oranı yüzde 1,97'lik artış gösterdi.

İstanbul'da günlük ortalama 3 milyon metreküp su harcanıyor. 48 saatlik yağışın ardından barajlardaki yüzde 1,97'lik artışın İstanbulluların yaklaşık 8 günlük su ihtiyacını karşılaması bekleniyor.

YAĞIŞLARDAN EN ÇOK ISTRANCALAR BARAJI FAYDALANDI

Yağışlarla birlikte en çok Istrancalar barajında su seviyesinin arttığı görüldü. Her bir barajdaki doluluk oranı ise bugün itibarıyla; Ömerli 17,58, Pabuçdere 6,17, Sazlıdere 5,65, Büyükçekmece 19,08, Alibey 32,62, Terkos 21,98, Kazandere 10,52, Elmalı 26,99, Darlık 45,66, Istrancalar 77,37 olarak kaydedildi.

KAR İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yağışlı havanın İstanbul'da etkisini sürdürmesi bekleniyor. Hafta ortasından itibaren tüm yurtta düşüşe geçen sıcaklıklarla birlikte kar yağışı da ülke gündemine girdi. Bu hafta içi yurdun birçok şehrinde kar yağışı kendini göstermeye başlayacak. Önümüzdeki hafta sonu İstanbul'da da kar yağışı görülme ihtimali bulunuyor.