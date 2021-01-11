Kısıtlamalar kalkacak mı? Gözler yılın ilk Kabine Toplantısı’nda! Kabine Toplantısı bugün saat kaçta, kısıtlamalar kalkacak mı?

Kış aylarının gelmesi ile birlikte tüm dünya genelinde korona vaka sayılarında artış yaşandı. Bu durum ülkemizde de kısıtlamaları beraberinde getirdi. Bu kapsamda hafta sonu 56 saat hafta içi ise belirlenen saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Uygulanan yasaklar ve kısıtlamalar sayesinde vaka sayılarında ciddi düşüşler yaşandı. Bu durumda kısıtlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağını tekrardan gündeme taşıdı. Gözler Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararda! Peki, Kabine Toplantısı bugün saat kaçta? Kabine Toplantısı'nda kısıtlamalar kalkacak mı? İşte detaylar;
Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda toplanacak olan Kabine Toplantısı bugün saatler 15.00'ı gösterdiğinde başlayacak. Kabine toplantısının en önemli gündem maddesi ise sokağa çıkma yasakları ve aşı meselesi.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDECEK Mİ?
İçişleri Bakanlığı, yaklaşık bir aydır devam eden sokağa çıkma yasaklarının ikinci bir açıklamaya kadar devam edeceğini duyurmuştu. Bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısında da sokağa çıkma yasakları ve kafe ile restoran gibi işletmelerin çalışma saatleriyle ilgili kararların alınması bekleniyor.
BAKAN KOCA AŞIYI ANLATACAK
Toplantıda en geç nisan ayına kadar kullanıma hazır hale gelmesi beklenen yerli aşı ve aşılama süreçleri konusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması bekleniyor. Yeni yıldaki kısıtlamaların koronavirüs tablosuna yansıması ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda yeni tedbirler ya da kısıtlamalarda esnetme kararının alınıp alınmaması konusunda da son karar verilecek. Üniversitelerde yüz yüze eğitimin kademeli ve kontrollü şekilde başlatılması için olası tarihlerin de konuşulması bekleniyor.