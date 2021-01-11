Kısıtlamalar kalkacak mı? Gözler yılın ilk Kabine Toplantısı’nda! Kabine Toplantısı bugün saat kaçta, kısıtlamalar kalkacak mı?

Kış aylarının gelmesi ile birlikte tüm dünya genelinde korona vaka sayılarında artış yaşandı. Bu durum ülkemizde de kısıtlamaları beraberinde getirdi. Bu kapsamda hafta sonu 56 saat hafta içi ise belirlenen saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Uygulanan yasaklar ve kısıtlamalar sayesinde vaka sayılarında ciddi düşüşler yaşandı. Bu durumda kısıtlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağını tekrardan gündeme taşıdı. Gözler Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararda! Peki, Kabine Toplantısı bugün saat kaçta? Kabine Toplantısı'nda kısıtlamalar kalkacak mı? İşte detaylar;

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda toplanacak olan Kabine Toplantısı bugün saatler 15.00'ı gösterdiğinde başlayacak. Kabine toplantısının en önemli gündem maddesi ise sokağa çıkma yasakları ve aşı meselesi.