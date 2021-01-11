Korona 35 günde bir aileyi yok etti

Samsun'da koronavirüse yakalanan, biri doktor, biri öğretmen, biri de esnaf 3 kardeş, 35 günde içinde öldü. Çarşamba ilçesinde, 3 kız babası esnaf Kenan Emirhan (40), korona nedeniyle 4 Aralık'ta hayatını kaybetti. Ardından, Bafra'daki özel hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan kardeşi Dr. Necati Emirhan (36) da bir süre önce virüse yakalandı. 20 gün tedavi gören 2 kız babası Dr. Emirhan, 7 Ocak'ta yaşamını yitirdi. Bu arada 3 kardeşin en küçüğü olan öğretmen Selman Emirhan'ın (33) testi de pozitif çıkınca hastanede tedavi altına alındı. Ancak 2 kız babası Selman Emirhan da dün öldü. Üç kardeşin dayıları Tevfik Akbaş'ın da Kovid-19'dan öldüğü, halaları Mesude Akbaş'ın ise uzun süredir yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.