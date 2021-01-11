O şüpheli uyuşturucudan gözaltında

AleynaÇakır'ın evinde ölü bulunmasının ardından baş şüpheli olan ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Ümitcan Uygun, arkadaşı T.K. ile uyuşturucu madde kullandıkları görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından babasıyla birlikte gözaltına alındı. Uygun bu kez bir kadının elinden uyuşturucu içtiği videosunu yayınladı. Görüntülerin ardından harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Uygun ve yanında bulunan T.K.'nin gözaltına alınması talimatı verdi. Başlatılan çalışma sonucu Uygun ve babası Durak Uygun, Etimesgut'ta "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak ve Kullanılmasını Alenen Özendirmek"ten gözaltına alındı. T.K.'yi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.