Sakarya Büyükşehir Belediyesi: “Görüntülerdeki kişilerin kurumumuzla hiçbir ilgisi yok”

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yavru sokak köpeklerini barınağa götürmek için kimliği belirsiz kişiler harekete geçmiş, o esnayı kayıt altına alan bir genç kıza ise çekim yaptığı için tokat atılmıştı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, çıkan haberlerde belediye görevlilerinin yavru köpeği aldığı ve genç kıza tokat attığının ifade edildiğini ama belediyenin hiçbir alakasının olmadığını açıkladı.

"OLAYI GERÇEKLEŞTİRENLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU"

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Son bir kaç gündür kamuoyunu meşgul eden, bir köpeğe yapılan eziyetin ve bu duruma tepki gösteren Hanımefendinin darp edilmesi kabul edilemez bir olaydır. Görüntülerdeki kişilerin kurumumuzla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Olayı gerçekleştirenler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Başkanımız Ekrem Yüce konunun takipçisidir."