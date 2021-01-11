Şanlıurfa'da çocuk oyun sokağı projesini hayata geçti

Şehirler, sadece güzel binalar, meydanlar, sokaklar ve caddeler ile değil çevresiyle, parklarıyla, ağaçlarıyla, temiz havası ve suyuyla da güzel olmalıdır anlayışı ile geleceğin teminatı çocuklara yönelik çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ''İnsan şehrin, şehir de insanın aynasıdır'' diyerek projeler üretiyor.

Şanlıurfa'da bir ilk olan gençliğe yönelik güzel mesajların yer aldığı "Rehberlik Sokağı" projesini hayata geçirerek hizmete sunan Büyükşehir Belediyesi, bugün de Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Şube Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekiplerinin özverili çalışmalarıyla Turgut Özal Parkı içerisinde tamamen atık malzemelerden yapılan çocuk oyun sokağı Şanlıurfa'ya kazandırıldı.

Geri dönüşüm ve Çocuk oyun sokağının açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Çocukların mutluluğunun kendi mutlulukları olduğunu ifade ederek bu projeyle çocukların hayal güçlerini de geliştireceğini belirtti.

Başkan Beyazgül: ''Ekiplerimiz sizler için buraya bir oyun sokağı yaptılar. Bu oyun sokağında çocuklarımız güzel zaman geçirecekler. Çocuklar hem fiziken hem de ruhen kendilerini geliştirme imkânı bulacaklar. Bir de atık malzemeleri değerlendirerek bir geri dönüşüm parkı yaptılar. Bu parkın içerisinde masal seven çocuklar için masal yuvası yaptık. Oraya girdiğinizde sevdiğiniz masalları dinleme imkânı bulacaksınız. Önümüzdeki süreçlerde sayılarını artıracağız. İnşallah mutlu bir toplum oluşturmak için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak bizler elimizden gelen her şeyi yapacağız. Emeğimiz sizin içindir. Parkımız Şanlıurfamız için hayırlı uğurlu olsun'' dedi.

Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız'da parkın açılışında bir konuşma yaptı. Yıldız: '' Turgut Özal Parkı içerisinde Büyükşehir Belediyemiz tarafından geri dönüşüm malzemelerinden yapılan çocuk oyun sokağının açılışını yaptık. Sokağımızın çocuklar için güzel olaylara vesile olmasını, güzel zaman geçirecekleri bir yer olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum'' Diye konuştu.

Ak Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan ise böyle güzel bir parkın şehrimize kazandırılmasından dolayı Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Atılacak atıklarla yapılan bu parkın Şanlıurfa'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum'' Dedi.Bölge Mahalle Muhtarı da böylesi bir çalışmayı mahallelerine kazandıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ve emeği geçenlere mahallem adında teşekkür ediyorum'' Dedi.

Çocuk oyun sokağının açılışına Başkan Beyazgül'ün yanı sıra Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Ak Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan, bölge mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri katıldı.