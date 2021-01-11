Tarihi Kayseri Lisesi'nde bayrak töreni

Tüm illerdeki okullarda düzenlenen bayrak töreni kapsamında Kayseri'de de Tarihi Kayseri Lisesi'nde ve tören düzenlendi. Buradaki bayrak törenine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, Kayseri Lisesi Müdürü Ali Durmuş ve öğretmenler katıldı. Saat 10.00 itibariyle hep bir ağızdan İstiklal Marşı okunurken, öğrenciler ve aileleri de bulundukları yerden ve balkonlardan eşlik etti.

Törenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "İstiklal Marşı'mızı söyleyip, ay yıldızlı Türk bayrağımızı göndere çektik. Ay yıldızlı bayrağımız hep göklerde dalgalansın. Rabbim, gönderden indirmesin, ezanlarımızı susturmasın. Biz bugün Kayseri Lisemizi tercih ettik, milli mücadeledeki yeri bambaşka olan bir lisemiz, aynı zamanda devlet adamları, siyaset adamları, gerek eğitimde, gerek sanat ve edebiyatta Türkiye'de ve dünyada kendisinden söz ettiren isimler yetiştiren lisemizdir" dedi.