T.C. Kimlik no ile tahlil sonucu öğrenme, sorgulama: İnternetten tahlil sonucu nasıl öğrenilir?

Tahlil sonuçlarına internet üzerinden ulaşmak isteyen vatandaşlar, MHRS sistemine giriş yaptığı takdirde e-Devlet üzerinden sorgulama yapabiliyor. Tahlil sonuçlarınızı öğrenmek için T.C. kimlik numaranızı girmeniz ve gerekli tüm detayları doğru bir şekilde doldurmak yeterlidir. Tüm bilgilerinizi eksiksiz girdiğinizde ekranda tahlil sonuçlarınızı görebilirsiniz. Peki, İnternetten tahlil sonucu nasıl öğrenilir

İNTERNETTEN TAHLİL SONUCU ÖĞRENME

Tahlil sonucunuzu internetten mi öğrenmek istiyorsunuz o halde; ilk etapta MHRS sistemine giriş yapmalısınız. Hemen akabinde "SONUÇLARIM" bölümünden bilgilerinizi eksiksiz doldurarak tahlil sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

MHRS TAHLİL SONUÇLARI

Tahlil sonuçlarınızı MHRS sisteminden takip etmek için https://www.mhrs.gov.tr/index.html sayfasına tıklayarak giriş yapmanız mümkün. Sayfada gerekli tüm bilgiler tam olarak doldurulmalıdır. Ayrıca bu yöntem sizlere randevu alma imkanı da sunmaktadır.

T.C KİMLİK NUMARASI İLE TAHLİL SONUCU ÖĞRENME

Sonuçlarınızı T.C. kimlik numaranızla öğrenmek istediğinizde yapmanız gereken e-Devlet, e-Nabız sistemi ya da hastanenin laboratuvar sonuçları kısmına erişmektir. Sonuçlarınıza e-Devlet veya e-Nabızdan ulaşmak için ise ilk olarak T.C kimlik No ve e-Devlet şifresi ile sisteme girmeniz yeterli olacaktır. Bilgilerinizi girdiğinizde karşınıza çıkacak e-Devlet sayfasındaki arama bölümüne "Tahlillerim" yazmanız gerekecektir. Daha sonra açılan sayfalar doğrultusunda ilerleyerek tahlil sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz. E-devlet şifresi olmayanlar PTT'ye giderek e-Devlet şifresine ulaşabilirler.

TAHLİL SONUCU SORGULAMA

Tahlil sonuçlarınız hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne giriş yapmanız gerekir. Giriş yaptıktan sonra hangi sonucunuzu öğrenmek istiyorsanız o tahlili ve tahlil yaptırdığınız hastaneyi sistem üzerinden seçmeniz gerekiyor. Bu sayede tahlil sonuçlarınızı kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

İNTERNETTEN MR SONUCU ÖĞRENME

MR sonuçlarınıza ulaşmak için öncelikle e-Nabız sitemine giriş yapmanız gerekir. e-Nabız sayfasına erişim sağlamak için ise T.C. kimlik numaranız ve şifrenizi girmelisiniz. Açılan sayfaya sonuç belgesi ya da barkod numaranızı girerek MR sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

AİLE HEKİMİ TAHLİL SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Sağlık ocağında tahlil yaptırırken test yapılan tüpün üzerindeki numarayı almanız gerekir. Aile hekimindeki mevcut tahlil sonucunuzu öğrenmek için LABİM sayfasına girmeniz gerekir. Bu işlem için ise T.C. kimlik numaranız ve kayıt numaranız yeterlidir. Kayıt numaranız tahlil yaptırdığınız tüpün üzerindeki barkotta bulunmaktadır. Bu bilgileri girdiğinizde tahlil sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

SAĞLIK OCAĞINDA KAN TAHLİLİ SONUCU NE ZAMAN ÇIKAR?

Kan tahlil sonuçlarınızın elinize daha erken ulaşmasını istiyorsanız öğle saatlerine kalmadan kan vermeniz gerekir. Böylelikle ertesi gün kan tahlili sonucunuz elinize ulaşacaktır. Ancak Cuma günü kan tahlili yaptıranlar sonuçlarını pazartesi günü alabilirler.

BİYOPSİ SONUCU ÖĞRENME

E-Devlet sistemi, e-nabız ve MHRS sisteminden giriş bilgilerinizi tamamlamalısınız. Daha sonra sonuçlarım ve tahlillerin kısmından biyopsi sonuçlarınıza erişebilirsiniz.

E-NABIZ İLE TAHLİL SONUCUNU NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

E- Nabız ile tahlil sonuçlarınızı öğrenmek için https://enabız.gov.tr/ sayfasına tıklamalısınız, daha sonra T.C. kimlik numaranızı ve e-Nabız şifrenizi sisteme girmeniz gerekiyor. Ardından açılan sayfanın sol üst kısmındaki simgelerden tahlillerim seçeneğini tıklamalısınız. bu yöntem ile MR, ultrason ve röntgen gibi sonuçlarınıza hızlı bir şekilde ulaşma kolaylığı sağlamaktadır.