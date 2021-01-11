Van’da taşkınlık çıkaran HDP’lilere soruşturma

DTK başkanı Berdan Öztürk, DBP Eş Genel Başkanları Saliha Aydeniz ve Keskin Bayındır ve HDP'li milletvekilleri Van'da "Şimdi ulusal birliği ve özgürlüğü sağlama zamanı" adı izinsiz gösteri yaptı. İzinsiz gösteri yapmak isteyen gurup, yürüyüş yapmak bahanesi ile kentin sokaklarında taşkınlık çıkardı. Taşkınlık yapan guruba polis ekipleri yaptıkları gösterinin 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu aykırı olduğunu bildirmesine rağmen, gurup dağılmayarak, polise saldırdı.

Olayın yaşanmasının ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığı eyleme katılan HDP'li BDP'liler hakkında "2911 sayılı yasaya muhalefet" suçundan soruşturma başlattı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma kapsamında DBP Van il başkanları Gülderen Varlı ve Çetin Uyar ifadeye çağrıldı.