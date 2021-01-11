WhatsApp gizlilik sözleşmesi iptal edildi haberi sosyal medyayı salladı: 2021 WhatsApp sözleşmesi maddeleri ve alternatif uygulamalar listesi

WhatsApp'ın geçtiğimiz gün aldığı skandal kararın ardından, sosyal medya çalkanlanmaya devam ediyor. Popüler uygulama, AB dışındaki ülkelerde 8 Şubat itibarı ile yürürlüğe koyacağı güncellemede, kullanıcı verilerinin ticari olarak pazarlanmasının önünü açıyor. Bu durum milyonlarca kişinin tepkisini çekerken, kullanıcılar başka mesajlaşma uygulamalarına geçiş yapıyor. Çok kısa bir sürede milyonlarca kullanıcısını kaybeden WhatsApp ile ilgili dün gece ise flaş bir iddia ortaya atıldı. Peki, WhatsApp sözleşmesi nedir, maddeleri neler? WhatsApp sözleşmesi nasıl ve nereden iptal edilir? Detaylar haberimizde.

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ İPTAL Mİ OLDU?

Milyonlarca kullanıcısını şimdiden kaybeden ve daha fazlasını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan WhatsApp ile ilgili sosyal medyada bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, WhatsApp sözleşmesi iptal edildi. Buna karşın, iddiayı doğrulayan bir açıklama ise henüz yapılmadı.

WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ NEDİR VE MADDELERİ NELER? İŞTE ALTERNATİF UYGULAMALAR

Bu noktada, WhatsApp sözleşmesi ve maddeleri hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Şirketin internet sitesinde yapılan açıklamalar, WhatsApp'ın bundan sonra Facebook ile rahat rahat veri alışverişi yapabileceğini gözler önüne seriyor. Üstelik veri paylaşımına izin vermeyecek kullanıcılar, WhatsApp kullanamayacaklar. Peki, WhatsApp sözleşmesi nedir, maddeleri neler ve iptal etme seçeneği var mı? WhatsApp'a alternatif uygulamalar neler?

İşte, WhatsApp sözleşmesi maddeleri ve alternatif uygulamalar;