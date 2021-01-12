Aliexpress gümrük vergisi ne kadar? Aliexpress vergi sistemi 2021

Çin'in teknoloji devi AliBaba'nın sahibi olduğu alışveriş girişimi Aliexpress e-ticaret sitesi, uzun yıllardır ülkemiz de dahil olmak üzere dünyanın her yerine hizmet sunuyor. Geniş ve farklı ürün yelpazesi ve düşük bütçeli ürün bedellerinde uygulanan vergi muafiyeti nedeniyle de ülkemizde tercih sebebi olan Aliexpress sitesinden alınan ürünlerden 2019 yılı itibarıyla gümrük vergisi alınmakta. Bu nedenle Aliexpress vergi hesaplama işlemini yapmadan kişiler alışveriş yapmaktan kaçınabiliyor. Zira alınan ürünler için hesaplama işlemi yapılmadığında eklenen gümrük vergisi ile ürün beklenenden pahalıya patlayabiliyor. Tüketiciler için Aliexpress vergi sistemi de bu nedenden dolayı önem arz ediyor. İşte konuyla ilgili bilinmesi gerekenler…

ALIEXPRESS VERGİ ORANLARI

Aliexpress vergi ücretleri alışveriş yapacak kişiler tarafından yoğun olarak araştırılmaktadır. İşte Aliexpress 2021 vergi oranlarına ilişkin detaylar…

Gümrük vergisi: %20

Gümrük Sunum Ücreti: 8 TL

Damga Pulu Vergisi: 0,80 TL

ALIEXPRESS VERGİ SİSTEMİ

Mayıs 2019'da gerçekleşen Hazine ve Maliye Bakanlığı toplantısında Yurt Dışı Alışverişleri için geçerli olan 2021 vergi ücretine açıklık getirildi. Aliexpress üzerinden satın alınan ve gümrük sınırına takılmayan ürünler için vergi ödeme zorunluğu kapsamında, Aliexpress 2021 vergi ücreti; satın alınan ürün başına 8 TL Gümrük sunum ücreti ve 0,8 TL gümrük vergisi dahil olmak üzere 8,80 TL ödeme yapmanız gerekmektedir. Şunu da belirtmekte fayda var; satın aldığınız ürünlerin toplam bedeli 1 Euro bile olsa 8,80 TL vergi ödemesi yapılma zorunluluğu olduğunu unutmamak gerekir.

ALIEXPRESS VERGİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Çin kapsamında olan Aliexpress ticaret sitesinden ihtiyaçlarını gidermek isteyen pek çok kişi vergi hesaplama işleminin nasıl yapıldığı ile alakalı olarak çeşitli araştırmalarda bulunuyor. Herhangi bir hataya mahal vermeden aldıkları ürünlerin vergilerini makul bir şekilde ödemek isteyenler gümrük vergisi hesaplaması yapmak durumunda kalıyor. İşte Ailexpress gümrük vergisi hesaplama yöntemi yaparken aşağıdaki örneği göz önünde bulundurabilirsiniz;

Alışveriş yaptığınız ürünlere bedelini 100 TL olarak düşünecek olursak

%20 Gümrük Vergisi = 20 TL

%20 Özel Tüketim Vergisi (120 TL'nin %20'si) = 24 TL

8TL Gümrük Sunum Ücreti = 8 TL

0,80 TL Damga pulu Vergisi= 0,80 TL

TOPLAM: 100 TL + 20 TL + 24 TL+ 8 TL+ 0,80 TL = 152,80 TL

100 TL'lik siparişinizde ödenecek toplam vergi 52,80 TL'dir. Ancak siparişiniz ağırlık bakımından 30 kg'ın üzerindeyse gümrük ticari kanunlara tabi tutulması söz konusudur. Aynı zamanda 1500 Euro'yu aşması halinde KDV + ÖTV ödemeniz zorunlu olmaktadır. Özel Tüketim Vergisi kanununa göre satın alınan bazı ürünlerde ÖTV uygulanmaktadır.

ALIEXPRESS VERGİSİ NEYE GÖRE HESAPLANIR?

Bu site üzerinden alışveriş yapmak isteyenler Aliexpress vergisinin tam olarak neye göre hesaplandığı konusu hakkında bilgi sahibi olmak isteyebilir. İşte Ailexpress vergisi hesaplarken göz önünde bulundurulan hususlar;

Sipariş verildiğinde 8 TL Gümrük Sunum Ücreti ödenmektedir.

Yine her sipariş için 0,80 Damga Pulu Vergisi ödemeniz gerekiyor.

Avrupa Birliği dışındaki ülkeler için %20 gümrük vergisi ödenmesi gerekiyor.

30 kg ağırlığı geçmeyen ürünler için gümrük işlemleri ticari kanunlara tabi tutuluyor.

Satın alacağınız alışveriş tutarını 1500 Euro'yu aşması demek KDV (Katma Değer Vergisi) + ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) uygulanması anlamına gelmektedir.

Aliexpress e- ticaret sitesi üzerinden satın almış olduğunuz bazı ürünlerde 4760 sayılı Özel Tüketim vergisi kanununa göre ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) uygulanmaktadır.

ALIEXPRESS'TEN EN FAZLA KAÇ ÜRÜN ALABİLİRİM?

Günümüzde yurt dışı alışverişlerinin tümünde %20 gümrük vergisi uygulanmaktadır. Aliexpress gibi yurt dışı kaynaklı sitelerden alabileceğiniz ürünlerin toplam tutarı 1500 Euro'yu geçmemesi gerekir. Aynı zamanda yurt dışından alabileceğiniz ürünler aylık 5 adet olarak sınırlandırılmaktadır.