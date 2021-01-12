Belediye otobüsü hayatını kararttı

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsünün çarpması sonucu 5 yaşındaki Rukiye Emine Kaplan'ın hayatı karardı. Belediye, sol bacağı kesilen, rahmi ve yumurtalıkları alınan küçük kızı kaderine terk etti. Kaza, 27 Kasım Pazar günü Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Rukiye Emine Kaplan (5), evinin önünden yolun karşısına geçmek isterken Gamze Özcan yönetimindeki belediyeye ait otobüsün altında kaldı. 100 metre sürüklenen ve ağır yaralanan küçük kızın 6 saat süren ameliyatla sol bacağı dizinden kesildi. Rahmi ve yumurtalığı alınan küçük kızın iç organları da hasar gördü. Gözaltına alınan otobüs şoförü serbest bırakıldı. Küçük kızın ailesi Adana Büyükşehir Belediyesi'nin kazadan sonra kendileriyle ilgilenmediklerini öne sürdü. Babaanne Rukiye Kaplan, "Yavrumu bu hale getiren kadın sürücü bir kez ziyaret etmedi. Belediyeden iki kişi geldi bize erzak yardımında bulundular. Daha sonra da bize 'Yapabileceğimiz bu kadar' dedikten sonra gittiler ve bir daha kapımızı çalmadılar" diye konuştu. Üç çocuk annesi Fidan Kaplan ise, "Yavrum sürekli ayağının nerede olduğunu soruyor, ama cevap veremiyorum. Kızımı tedavi ettirme şansımız yok. Bizi kaderimize terk etmesinler" diye konuştu.