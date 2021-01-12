Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Ceza infaz kurumlarının kampusunda gösteri yapılmayacak

infaz kurumlarının kampusunda gösteri yapılmayacak

Valiliği tarafından konu ile ilgili bir açıklama yapıldı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 13.1.2021 00:19 ABONE OL
Ceza infaz kurumlarının kampusunda gösteri yapılmayacak

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada: "5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 19. maddesine istinaden İlimiz sınırları içerisinde bulunan Ceza İnfaz Kurumlarının kampüsünde, eklentilerinde ve tel örgü sınırlarına bir kilometre mesafe içerisinde; yapılacak her türlü "Toplanma, gösteri ve yürüyüş, basın açıklaması, röportaj, kamera çekimi, pankart açma ve taşıma, slogan atma, yazılı veya üzerinde sembol bulunan kıyafetlerle cezaevine girme, cep telefonu ile fotoğraf ve video çekimi yapma, stant açma, eylemsel davranışlarda bulunma" gibi etkinlikler 12 Ocak 2021 - 28 Ocak 2021.tarihleri arasında yasaklanmıştır" denildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ceza infaz kurumlarının kampusunda gösteri yapılmayacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA