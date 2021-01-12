Ankara'da, Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunması olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun, bir kadınla uyuşturucu madde kullanırken kaydettiği görüntüleri paylaşmasının ardından gözaltına alındı. Tutuklanan Uygun'un DNA örneklerinin de alınarak Aleyna Çakır'ın tırnak aralarında ve vajinal sürüntüsünden elde edilen DNA bulguları ile karşılaştırılacağı öğrenildi. Görüntülerin ardından Uygun ve babası Durak Uygun, Etimesgut'ta gözaltına alındı. Uygun, görüntülerin 3 yıl önce uyuşturucu kullanırken çekildiğini kabul etti. Baba serbest bırakıldı, oğlu adliyeye sevk edildi. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, Ümitcan Uygun'un uyuşturucu kullanıp kullanmadığının belirlenmesi için kan örneklerinin alındığı, aynı zamanda Aleyna Çakır'ın devam eden soruşturması kapsamında DNA örneklerinin de alındığı öğrenildi. Bu örnekler ile Aleyna Çakır'ın bedeninde tespit edilen DNA örnekleri karşılaştırılacak, soruşturma buna göre devam edecek.Uygun, videoyu kendisinin yayınlamadığını iddia etti. Bir pavyonda tanıştığı "Kumsal" adlı kadınla birlikte uyuşturucu kullandığını kaydeden Uygun, videoyu çektiği sırada alkollü olduğunu ve kim tarafından sosyal medyada yayınlandığını bilmediğini ifade etti. Uygun tutuklanırken, ailesi adliye çıkışında gazetecilere saldırdı. Tehditler savurarak terör estiren aileyi güvenlik görevlileri engelledi.