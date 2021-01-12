Ekmeğini mağaradan çıkarıyor

Doğal güzellikleriyle bilinen Takoran Vadisi'nde bulunan mağaralarda bölge halkı tarafından zorlu bir çalışmayla toplanan yarasa gübresi gün yüzüne çıkarılıp satışı yapılıyor.

Çiftçiler tarafından tarlanın verimini artırmak ve fabrikalarda işlenerek gübre olarak kullanılan yarasa gübresi 7 kişi tarafından Mağara'da zor şartlar altında toplanıp gün yüzüne çıkarılması vatandaşlarda şaşkınlık yaratıyor.

Topladığı gübreleri satışını yaparak aile geçindirdiğini ve 7 kişinin de yanında çalıştığını ifade eden 67 yaşındaki gübre toplayıcısı Hasan Nural, "Kimse bu işi yapmak istemiyor, çok zor ve yorucu bir iş, metrelerce uzunluktaki mağaradan çuvallarla toplayıp getiriyoruz" dedi. Bu güne kadar böyle bir işin yapılmadığını söyleyen Nural, şunları kaydetti: "Bölgemizde bu tür mağaralar çok var keşif edilerek turizme kazandırılması gerekiyor, böyle bir gübrenin işe yaradığını bilmiyorduk mağaralarda zor şartlarda çalışıyoruz. Bölgede benim yaptığım işi kimse yapmıyor. Hem yorucu hem de uğraş isteyen bir iştir. Ben gübreleri toplamak için 7 kişiyle birlikte mağaralarda çalışıyoruz. Gübreleri gün yüzüne çıkarıp 50 kiloluk bir torbayı 350 TL'den çiftçilere ve fabrikalara satıyorum. Yarasa gübresi çok faydalı bir gübre kuruduktan sonra tarlada kullanılması tarladaki verimi artırıyor, bizde bu işi yaparak ekmeğimizi kazanıyoruz." dedi.

TORBASI 350 TL'DEN SATILIYOR

Zor şartlar altında metrelerce uzaklıkta karanlık bir ortamda toplandığını belirten Hasan Nural, "Sabah gün ağarınca mağaralara gelip yarasaların yaşam sürdüğü ve gübresinin bulunduğu alanda torbalarla toplayarak mağara önünde bekletiriz, akşam saatleri olunca torbaları tekneye bırakarak eve taşırız. Kurutma işlemleri tamamlandıktan sonra bölgede gübre ihtiyacı olan çiftçilerimiz ve fabrikalar gelip torbayla alıp götürür, bu doğal gübrenin faydası ekindeki verimi artırarak toprağı koruduğu için çiftçiler tarafından talep ediliyor. Bölgede gübre işi yapan fabrikalarda buraya gelerek bizden bu gübreyi talep ediyor şuana kadar mağaralardan 5 ton yarasa gübresi çıkardık. Yıllardır girilmeyen bölge olduğu için 100 ton yarasa gübresi olduğunu tahmin ediyoruz. Bizde kendi gücümüzün yettiği kadarınca çıkarmaya çalıyoruz. Kış ayı olunca mağaraların içi sularla dolunca çalışamıyoruz genellikle yaz aylarında toplama işini yapıyoruz" ifadelerini kullandı.