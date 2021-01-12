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'de yangında 2 çocuk öldü

'de 3 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen bir çocuk olay yerinde bir çocuk ise kaldırıldığı hastanede hayatini kaybetti.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Giriş Tarihi: 12.1.2021 21:50 ABONE OL
Esenler'de yangında 2 çocuk öldü

Esenler Kemer Mahallesi 922'inci Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın bodrum katında 6 kisinin 20.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YANAN DAİREDE İNCELEME YAPILDI

Yangın nedeniyle binayı duman sardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken binada bulunan 6 kişiden 2 çocuk ile anne ve babalarıyla bir yakınları itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Durumu ağır olan bir çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Dairede inceleme yapan ekipler bir çocuğun daha cenazesiyle karşılaştı. Polis, olay yerine güvenlik şeridi çekti. Olay yeri inceleme ekipleri Yanan dairede uzun süre inceleme yaptı.

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Esenler'de yangında 2 çocuk öldü
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