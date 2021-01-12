Güneşi gören İstiklal Caddesi'ne koştu

İstanbul'da Korona virüs salgınıyla mücadele devam ederken, iki günlük kısıtlama sonrasında havanın ısınmasıyla İstiklal Caddesi'nde yaşanan yoğunluk dikkat çekti. Adeta eski günlerini aratmayan cadde üzerinde vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe saydıkları görüldü.



Korona virüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürürken, vaka sayıları ve can kayıpları ciddiyetini korumaya devam ediyor. Yapılan tüm uyarılara rağmen iki günlük kısıtlama sonrası havayı sıcak görenlerin akın ettiği Taksim Meydanı İstiklal Caddesi'nde oluşan yoğunluk pes dedirtti.



İstiklal Caddesinde Pandemi nedeniyle uygulanan kısıtlamalar ve denetimler vatandaşların sosyal mesafeyi hiçe sayan yoğunluktan geri bırakmadı. Pandemi nedeniyle 7 bin kişinin bir araya gelmemesi için bir süre önce başlatılan yasakların vaka sayılarının düşmeye başlaması ile serbest bırakılması İstiklal Caddesinde yine eski günlerde olduğu gibi yoğunluk yaşanmasına neden oldu. İki gün boyunca kısıtlama nedeniyle dışarıya çıkamayan vatandaşlar vaka sayılarının azalışını da fırsat bilerek yağmurun kesildiği sıcak havada İstiklal Caddesinde yoğunluk oluşturdular. Vatandaşların büyük çoğunluğunun maske kuralına uyduğu görülürken, sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği görüldü.