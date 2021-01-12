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Güngör cinayetinde 3 ayrı şehirde operasyon

ATV'de yayınlanan "" programına konu edilen cinayetiyle ilgili, 3 ayrı şehirde Güngör'ün sevgilisi, ağabeyi ve ablası gözaltına alındı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 12.1.2021 ABONE OL
Güngör cinayetinde 3 ayrı şehirde operasyon
İstanbul'da 15 Eylül 2019'da kaybolan 4 çocuk annesi 34 yaşındaki Zeynep Güngör'ü aramak için ablaları Müge Anlı'ya konuk olmuştu. Canlı yayına çıkan Güngör'ün üç ablası, "Kardeşimizin, sevgilisi tarafından öldürüldüğünü düşünüyoruz. Üstelik öz ağabeyimiz de ne olduğunu biliyor" demişti. Devreye giren emniyet güçleri, Güngör'ün öldürülüp Çatalca kırsalına atıldığını tespit etti. Savcının talimatıyla harekete geçen polis; 3 ayrı ilde 3 ayrı operasyon düzenlendi. Hatay'da yaşayan sevgili E.B., Gaziantep'te ikamet eden ağabey İ.D. ve İstanbul'daki abla M.D. gözaltına alındı. Müge Anlı, 3 şahsın ifade işlemlerinin başladığını duyurdu.
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Güngör cinayetinde 3 ayrı şehirde operasyon
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