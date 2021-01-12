Haliliye Belediyesi’nden denetim

Kovid-19 pandemisiyle mücadele çalışmaları kapsamında da maske, mesafe ve hijyen denetimleri gerçekleştiren ekipler; fırın, berber, market, tüp bayileri ve semt pazarı gibi halkın yoğun olduğu bölgelerdeki denetimlerini yoğun şekilde sürdürüyor.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Yürütülen denetim çalışmaları kapsamında ekipler, son bir hafta içerisinde 197 adet iş yerinde ruhsat, gramaj, son kullanma tarihi, hijyen, etiket ve kaldırım işgali denetimi yaptı. Ekipler, yönetmeliğe uygun olmayan iş yerleri hakkında da cezai işlem uyguladı.

UYARI YAPILDI

Zabıta ekipleri, denetimler sırasında vatandaş ve işletme çalışanlarına sık sık maske, mesafe ve hijyen uyarısında bulundu. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, program dahilinde yürüttüğü denetimlerinin yanı sıra 4442263 numaralı Beyaz Masa Hattına gelen taleplerin de çözümünü sağlıyor.