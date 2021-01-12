İBB'nin yeni projesi vatandaşı canında bezdirdi! Skandal uygulamaya tepkiler dinmiyor

"KALDIRILSA İYİ OLUR"



Uzun bir aradan sonra Kadıköy Sahili'ne geldiğini ifade eden Yaşar Yanık ise, "Biraz rahatsızlık veriyor. Çünkü düzgün kullanımı sağlanamaz. Kadıköylü biri olarak, kaldırılsa iyi olur diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.