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'da, FETÖ'den ihraç edilen eski polis izinsiz kazı yaparken yakalandı

'da izinsiz kazı yapan biri FETÖ'den ihraç edilen eski polis memuru olan 2 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

AA
Giriş Tarihi: 12.1.2021 12:15 ABONE OL
Malatya'da, FETÖ'den ihraç edilen eski polis izinsiz kazı yaparken yakalandı

Malatya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Darende ilçesi Hisarkale Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri izinsiz kazı yapan şüphelileri fark etti.

YANINDA ALTIN VE SİKKE ÇIKTI

Operasyon yapan jandarma ekipleri şüpheliler T.Ö. ile FETÖ'den ihraç edilen eski polis memuru A.S.D'yi suçüstü yakaladı. Olay yerinde yapılan aramada 3 dedektör, birer kazma ve kürek, 4 tarihi eser niteliği taşıyan sikke ile 1 gram altın ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Malatya'da, FETÖ'den ihraç edilen eski polis izinsiz kazı yaparken yakalandı
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