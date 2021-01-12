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ve nehirleri için sarı alarm verildi!

Son 91 yılın en kurak yılını yaşayan 'de, son yağan yağışlarla birlikte ve nehirlerinin debileri hızla arttı. 'nin debisi 12 metreküp saniyeden 80 metreküp/saniyeye yükselirken sarı alarm verildi.

DHA
Giriş Tarihi: 12.1.2021 15:15 Son Güncelleme: 12.1.2021 15:52 ABONE OL
Meriç ve Tunca nehirleri için sarı alarm verildi!

Son 91 yılın en kurak yılını yaşayan Edirne'de, aralık ayından bu yana yağan yağmurlar çiftçinin yüzünü güldürdü. Meteoroloji yetkilileri aralık ayından bu yana kentte metrekareye 190 kilo yağış düştüğünü açıkladı. Kentte iki gündür aralıksız süren yağışlar nedeniyle Meriç ve Tunca nehirlerinin debileri de yükseldi.

SARI ALARM VERİLDİ

Devlet Su İşleri(DSİ) verilerine göre, Meriç Nehri'nin debisi 2 günde 6 kat artarak 50 metreküp/saniyeden Kirişhane İstasyonu'nda 353 metreküp/saniyeye, Tunca Nehri'nin debisi ise Suakacağı İstasyonu'nda 12 metreküp/saniyeden 80 metreküp/saniyeye yükseldi ve nehir için sarı alarm verildi.

PERŞEMBE GÜNÜNDEN İTİBAREN...

Yetkililer, Meriç ve Tunca nehirlerinin debisinin Bulgaristan'daki yağışlar nedeniyle perşembe gününden itibaren daha da yükseleceğini açıkladı. Öte yandan kentteki yağışlar nedeniyle Süloğlu ilçesindeki deresi de yatağından taştı.

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Meriç ve Tunca nehirleri için sarı alarm verildi!
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