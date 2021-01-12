Meriç ve Tunca nehirleri için sarı alarm verildi!

Son 91 yılın en kurak yılını yaşayan Edirne'de, aralık ayından bu yana yağan yağmurlar çiftçinin yüzünü güldürdü. Meteoroloji yetkilileri aralık ayından bu yana kentte metrekareye 190 kilo yağış düştüğünü açıkladı. Kentte iki gündür aralıksız süren yağışlar nedeniyle Meriç ve Tunca nehirlerinin debileri de yükseldi.