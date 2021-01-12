MHP’li başkan cinayetinde kritik gün

31 Mart Yerel yönetimler seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Doğanhisar Belediye Başkanlığı'na seçilen MHP'li inşaat mühendisi İhsan Öztoklu (42), seçimlerden sonra teşekkür etmek için Başköy mahallesindeki billboardlara astırdığı kendi resmi ve adının olduğu 'Haydi Bismillah', 'Tüm Doğanhisarlı Hemşehrilerime Gönülden Teşekkürler' yazılı afişin yırtıldığını gördükten sonra afişin bulunduğu Başköy mahallesine gitti. Burada çıkan tartışma sonrası 4 yerinden bıçaklanan Öztoklu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cinayetin ardından önceki dönem belediye başkanı ve İYİ Parti'nin adayı Abdullah Koç, oğlu Abdurrahman Koç(26) ile akrabası Osman Koç(51) tutuklandı. Daha sonra ara kararla tahliye edilen Osman Koç ile İhsan Öztoklu'yu sosyal medya üzerinden tehdit ettiği belirlenen iki kişinin tutuksuz yargılanmalarına devam edildi. Bir önceki duruşmada ise dosyada azmettirici olarak yer alan eski başkan Abdullah Koç'ta tahliye edildi.

DAHA ÖNCE BAŞKANIN ÖNÜNÜ KESİP TEHDİT ETMİŞ

Davanın bugün görülen duruşmasına öldürülen İhsan Öztoklu'nu ailesi ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Öztoklu'nun bacanağı Abdullah Sami Acar şunlar söyledi:

"Abdullah Koç, bu koltuğu kimseye yar etmeyeceğim. Oğlumu bu günler için yetiştirdim. Bir televizyon programından çıktıktan sonra Abdurrahman Koç önümüzü kesti. İhsan Öztoklu'yu arıyoruz. Ona seçim çalışması yaptırmayacağız. İhsan'ın evini ablukaya almışlardı."

ACILI EŞ, ESKİ BAŞKANIN TUTUKLANMASINI İSTEDİ

İhsan Öztoklu'nun eşi Hanife Öztoklu ise, 'Eşimin sürekli yanındaydım. Sürekli tehdit alıyorduk. Bugün de bir şey olmadı diye düşünerek uyuyorduk. Abdullah Koç'un yeniden tutuklanmasını istiyoruz. 2 çocuğum baba diye ağlıyor. Bu olaya karışan herkes cezalandırılsın' dedi.

Mahkeme heyeti Abdullah Koç'un yeniden tutuklanması yönündeki talebi reddederek duruşmayı ileriki bir tarihe erteledi.