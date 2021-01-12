Özveriyle çalışan personele pandemi desteği

Mersin'de Akdeniz Belediyesi, Koronavirüs salgını ile gece gündüz demeden büyük özveriyle mücadele eden 490 personele, 500 TL tutarında Pandemi desteği sağladı.

Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, belediyenin makine ikmal sahasında, Koronavirüs salgını ile mücadele eden, gece-gündüz demeden ilçe sınırlarında ilaçlama, dezenfekte ve temizlik çalışması yapan ekiplerle bir araya geldi.

Burada, Pandemi ile özverili mücadeleleri nedeniyle işçilere hitaben teşekkür konuşması yapan Başkan Gültak, sözünü verdiği 500 TL'lik nakdi Pandemi desteğinin de belediye personelinin banka hesaplarına yatırıldığı müjdesini verdi.

"SALGINA KARŞI CANSİPERANE MÜCADELE ETTİLER"

Başkan Gültak, Akdeniz Belediyesi'nde görevli personelin, adeta bir ordu gibi ilk günden itibaren cansiperane bir şekilde Koronavirüs salgınına karşı yoğun bir savaş verdiğinin ve bu mücadelenin halen devam ettiğinin söyledi. Başkan Gültak, "Tüm işçilerimiz ve memurlarımız ile Akdeniz'in tüm personeli ile Akdeniz ilçesi sakinlerine en iyi ve en kaliteli hizmeti verme noktasında, belediyemizde görevli işçi ve memur olmak üzere tüm personelimizin de gönlünü kazanmak istiyoruz. Salgın ile mücadelede görev alan, gece-gündüz demeden özveriyle çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

TOPLAMDA 245 BİN TL DESTEK SAĞLANDI

Başkan yardımcıları, müdürler ve memurlar dâhil idari personele de Pandemi desteğinin sağlandığını belirten Başkan Gültak, "Bu yıl Pandemi'den kaynaklı özellikle şirket yönetimi ile toplanıp, devamlı çalışan kronik rahatsızlığı olan veya belli bir yaşın üzerinde olduğu için işe gelemeyen personelimiz hariç, 490 belediye işçimize, Pandemi'den kaynaklı 500 TL'lik bir destekte bulunduk. Bu sayede Koronavirüs salgını ile mücadele döneminde, toplamda 245 bin TL'lik bir desteği işçilerimize sağladık. Akdeniz Belediyesi olarak, bu zorlu süreçte işçilerimizin yanında olmaya, onlara elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.