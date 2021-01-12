Siverekli Picasso destek bekliyor! Çoban ressam, 60 eserini Almanya, İstanbul ve Mersin'e sattı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Sarıören kırsal mahallesinde çobanlık ile inşaatlarda çalışarak geçimini sağlayan ve 'Siverekli Picasso' olarak adlandırılan 3 çocuk babası 51 yaşındaki ressam Bekir İrkey, tüm imkânsızlıklara rağmen işini severek yapıyor. Çizdiği bugüne kadar yaptığı 60 eseri kendi imkânıyla Almanya, İstanbul ve Mersin gibi satışını yapan çoban ressam, destek verildiği takdirde daha fazla çizerek sergi açmayı hedefliyor.

Sarıören kırsal mahallesinde yaşayan İrkey çobanlık ve inşaatlarda çalışarak geçimini sağladıktan sonra geri kalan zamanında ise yağlı boyayla tuval üzerine farklı eserler çizerek sergiye hazırlık yapıyor. Daha önce ilçe merkezi ve Şanlıurfa'da resim sergileri açan çoban ressam destek alamayınca maddi imkânsızlıklar nedeniyle yağlı boyayla çizdiği resimleri evinin avlusunda gelen misafirleri için sergiliyor.

RESİM ÇİZMEKTEN VAZGEÇMEDİM

Çocukluktan bu yana resim tutkusuyla yaşayarak rüyalarını gerçekleştirerek 16 yıldır profesyonel olarak çizmeye devam ettiğini belirten Bekir İrkey, şunları söyledi: "Çocukken hayalimde ressam olmak vardı, hayalimi gerçekleştirdim, profesyonel olarak 2005 yılından bu yana tuvaller üzerine farklı yaşantıları çizdim. Daha önce çizdiğim birçok resimle hem köyde hem de ilçe merkezi olmak üzere çeşitli yerlerde sergiler açtım. Son yıllarda destek verilmediği için çobanlığa devam ediyorum. Ama resim çizmekten hiçbir zaman vazgeçmedim boş vakitlerimde yeni yaşantılardan ve hayalimdeki resim karelerini tuvallere yansıtıyorum."

ÇOBANLIK VE İNŞAATLARDA KALIPÇILIK YAPIYORUM

Kırsal mahallede yaşamını sürdüren Bekir İrkey maddi imkânsızlıktan dolayı çobanlık ve inşaatlarda kalıpçılık yaptığını belirterek, "Köyümüzde daha önce hane halkı çok fazlaydı mera alanlarının sulu tarıma dönmesiyle mahallede yaşayan bazı aileler hayvancılığı bırakarak şehir merkezine yerleşti, şuan çobanlık çok az birazda benim koyunlarım var onlara bakarak ailemin geçimini sağlıyorum. Kalıpçı ustalığımda olduğu için çobanlıktan kalan günlerimde ise inşaatlarda yevmiye karşılığında çalışıyorum, çalışmayı seviyorum en çokta resim çizmeyi seviyorum, yorgunluğumu fırçayı elime alıp resim çizmeye başladığımda unutuyorum, huzur içinde sevgimi ve emeğimi resimlere yansıtıyorum" diye konuştu.

DESTEK BEKLİYOR

Çoban ressam İrkey destek verildiği takdirde daha güzel resimler ortaya çıkaracağını ifade ederek şöyle devam etti: "Şuan köyde sadece boş zamanlarımda resim çizebiliyorum bazen maddi imkânsızlıktan dolayı tuval ve boya bile almakta zorlanıyorum arkadaşlarımın destekleriyle boya ve tuval temin edersem resim çizmeyi sürdürüyorum. Çizdiğim birçok resimleri tablo olarak saklıyorum destek verildiğinde şehir merkezi ve farklı yerlerde sergi açabilecek kadar elimde resimlerim bile mevcuttur, daha önce birçok yerde resim sergileri de açtım, son yıllarda destek kesilince resimleri saklamak zorunda kaldım ama yine de yeni eserler çizmeye devam ediyorum."

ÖMRÜM YETTİĞİNCE ÇİZMEYE DEVAM EDECEĞİM

Çocukken hayal ettiği ressamlığı hiçbir şekilde bırakmayacağını belirten İrkey, "Ancak ölünce çizmeyi bırakırım çizmediğim gün kendimi iyi hissetmiyorum, yıllardır bu meslekten vazgeçmedim resimlerimin birçoğu bire bir yaşanmış hayat hikâyelerinden oluşuyor, bazen de şehir merkezi ve kırsalda gezerken kendi çektiğim resimleri bire bir tuvale yansıtarak çiziyorum. İşime sevdalıyım ressamlığı çizmeyi daha güzel yerlere yansıtmam için destek bekliyorum" ifadelerini kullandı.

KENDİSİNİ HAYRANLIKLA İZLİYORUZ

Evin havlusunda veya çobanlık yaparken çizmeye başladığı sırada kendisini hayranlıkla izlediğini belirten eşi Vezne İrkey ise, "Eşim köyde çobanlık yaparak ve inşaatlarda kalıpçılık yapıyor, daha önce çok resim çizerdi maddi durum olmadığı için şuan pek çizemiyor bizde elimizden geldiğince kendisine destek veriyoruz. Biz çarşı merkezine gittiğimizde Bekir'in bizden tek isteği resimlerine devam etmesi için boya ve tuval istemesi oluyor, kendisine hayran kalıyoruz kendimi bildim bileli resimlerine gözü gibi koruyarak ve çizmeye devam etmesi bizi gururlandırıyor, devlet büyüklerimizin kendisine destek vermesini istiyoruz" dedi.